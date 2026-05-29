Banco Atlas presenta una nueva edición de “Ladies Night” con condiciones especiales para el mejoramiento genético del hato Brangus

La presentación se llevó a cabo en Atlas Center, donde fueron presentados los detalles de esta nueva edición y las condiciones especiales de financiación diseñadas por el banco para acompañar al sector productivo.
Banco Atlas es un aliado estratégico del agro, ofreciendo propuestas financieras pensadas especialmente para apoyar la inversión en matrices de alto valor genético y el mejoramiento del hato Brangus, acompañando el crecimiento sostenible y la competitividad del sector ganadero paraguayo.
“Desde Banco Atlas buscamos acompañar al productor con herramientas financieras adaptadas a la realidad del negocio agroganadero, facilitando el acceso a genética de calidad y promoviendo inversiones que impacten directamente en el desarrollo del sector”, señaló Jorge Díaz, coordinador de Ganadería de Banco Atlas.
Como parte de esta propuesta, el banco presentó dos opciones de financiación en guaraníes con tasa fija:
Financiación a 3 años
Tasa fija: 10,90%
Pago de intereses: semestral.
Amortización anual escalonada:
1° año: 10%
2° año: 20%
3° año: 70%
Financiación a 5 años
Tasa fija: 11,00%
Pago de intereses: semestral.
Amortización anual escalonada:
1° año: 10%
2° año: 20%
3° y 4° año: 20% cada uno.
5° año: 30%
Ladies Night es uno de los encuentros más relevantes para criadores y productores vinculados a la raza Brangus, promoviendo espacios de intercambio, inversión y fortalecimiento genético para el desarrollo del rubro.
Con esta alianza, Banco Atlas acompaña iniciativas que impulsan la innovación, la productividad y el crecimiento del campo paraguayo.