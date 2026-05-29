Expo Pioneros 2026 consolida al Chaco como polo productivo

La muestra se desarrolla del 27 al 30 de mayo y reúne a más de 200 empresas y más de 500 animales en exposición, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para productores, empresarios, inversionistas y profesionales vinculados al sector agropecuario. El predio ferial está ubicado sobre la Ruta Línea Sur, a unos 10 kilómetros del acceso desde la ruta Transchaco hacia Loma Plata.

Uno de los principales ejes de esta edición es la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al agro, especialmente herramientas basadas en inteligencia artificial que buscan optimizar procesos productivos, mejorar la eficiencia y fortalecer la toma de decisiones en el campo.

Las demostraciones de maquinarias agrícolas y las alternativas de producción adaptadas a las condiciones del Chaco forman parte de los principales atractivos para los visitantes.

Además de la exposición comercial y ganadera, la feria ofrece capacitaciones, charlas técnicas y espacios de intercambio de conocimientos con referentes nacionales e internacionales. En ese contexto, Expo Pioneros se posiciona como una plataforma estratégica para la generación de oportunidades de negocios y el aprendizaje continuo.

Otro aspecto destacado es el trabajo conjunto entre las cooperativas Chortitzer, Fernheim y Neuland, entidades consideradas pilares del desarrollo económico y productivo de la Región Occidental.

La articulación entre estas instituciones fortalece el crecimiento del evento y reafirma el potencial del Chaco paraguayo como una región clave para la inversión y la producción agropecuaria.