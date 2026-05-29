Panini, Visa e Itaú invitan al “Primer intercambio nacional oficial de figuritas del Mundial 2026″

La actividad será en el tercer piso de Paseo La Galería, a partir de las 15:00.

Durante la jornada, los asistentes podrán intercambiar figuritas, compartir la experiencia mundialista y participar de diferentes dinámicas preparadas por las marcas.

Además, los clientes de Itaú con tarjetas de crédito Visa, podrán canjear sus puntos interventajas por sobres oficiales de Panini, mañana en el tercer nivel de Paseo La Galería, de 15:00 a 21:00.

El evento busca convertirse en el punto de encuentro oficial de los coleccionistas paraguayos en la previa del Mundial FIFA World Cup 2026, una edición especialmente emotiva por el regreso de Paraguay a la máxima cita del fútbol después de 16 años.

“La previa del Mundial se vive junto a las marcas mundialistas”, destacaron desde la organización, invitando a todos los fanáticos a sumarse a esta experiencia.

Panini, Coimpex S.A., Visa Itaú y Paseo La Galería recomendaron seguir atentos a sus redes sociales para conocer todas las actividades, novedades y futuras acciones relacionadas al Álbum Oficial del Mundial FIFA World Cup 2026.