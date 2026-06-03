UMAX se integra a la red global de universidades católicas más importante del mundo

La FIUC es una organización sin fines de lucro fundada en 1924, e instituida formalmente por Decreto de la Santa Sede en 1948, uniendo la educación superior con una mirada católica. Es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como organismo no gubernamental con carácter consultivo, y por la Santa Sede como asociación internacional de fieles. La sede central de la federación se ubica en el Instituto Católico de París (ICP), en la capital de Francia.

Para la UMAX, este ingreso representa una oportunidad estratégica para fortalecer la cooperación académica internacional, impulsar redes de investigación y sus hallazgos, consolidando un modelo universitario basado en la innovación, la formación integral y la excelencia académica.

El proceso de ingreso a la Federación arrancó en noviembre de 2024, cuando la UMAX remitió las presentaciones y documentación para la afiliación, gracias a la recomendación de dos universidades integrantes. A inicios del mes de mayo de 2026, durante una asamblea del Consejo de Administración de la FIUC en la ciudad de Roma, se comunicó el ingreso formal de la casa de estudios.

Para la UMAX, integrar la FIUC no fue un mero trámite administrativo, sino una opción deliberada de identidad. Al adherirse, la universidad se ubica en una corriente global de ciencia y pensamiento que concibe la fe y la razón como dimensiones que se iluminan mutuamente, en aras del conocimiento, la investigación y el desarrollo humano.

Esta membresía expande la capacidad de intercambio académico entre las universidades, mediante alianzas futuras, programas de movilidad, cooperación científica, espacios de formación e intercambio continuo para estudiantes, docentes e investigadores en los cinco continentes.

La FIUC reúne a instituciones que no solo comparten una marcada identidad católica, sino también el compromiso con la calidad académica orientada por valores. Entre las más de 200 las universidades que forman parte, se puede citar algunas como:

Estados Unidos: Gonzaga University y Villanova University.

México: Universidad de Anáhuac, Universidad La Salle y la Universidad Iberoamericana.

Italia: la Università Cattolica del Sacro Cuore.

Colombia: Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Pontificia Bolivariana.

En materia de investigación, la FIUC articula redes científicas donde la dimensión ética y la bioética no son requisitos formales de cumplimiento, sino pilares fundamentales compartidos desde el origen de cada proyecto. Además, la federación organiza congresos y eventos que vinculan la excelencia académica con la reflexión sobre la misión universitaria.

Los programas de capacitación de la FIUC están diseñados específicamente para universidades católicas, una identidad institucional que resulta en un factor diferencial clave para la UMAX.

Para el Mg. Federico Rabino, director de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la UMAX, la incorporación a la FIUC representa un nuevo paso dentro del proceso de fortalecimiento y proyección global, con el compromiso institucional permanente hacia una educación superior centrada en la excelencia académica y guiada por valores.

“Agradecemos profundamente a las universidades Marista de Querétaro y Marista de la Ciudad de México por las cartas de recomendación que dieron el puntapié inicial para nuestro ingreso a la FIUC. Porque este hito no es solo una vitrina, es una infraestructura que multiplica lo que ya somos —una universidad que apuesta a la excelencia académica sin renunciar a sus valores— con fe y razón”, enfatizó el Mg. Rabino, quien lideró las gestiones para esta membresía.

Para conocer más información sobre la FIUC, se puede visitar su sitio oficial https://www.wcu.academy/es/ y en la red social LinkedIn https://linkedin.com/company/ifcu-fiuc.