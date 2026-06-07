CIME celebra 75 años de historia, industria y compromiso con el desarrollo del Paraguay

En el marco de este importante aniversario, el presidente del CIME, Ing. José Huidobro, destacó el legado de los pioneros que dieron origen a la institución y el papel fundamental que la industria metalúrgica ha desempeñado en la construcción del aparato productivo nacional.

Fundado en 1951 por un grupo de visionarios industriales, el CIME ha acompañado el crecimiento del país durante más de siete décadas, promoviendo la innovación, la capacitación y la defensa de los intereses del sector metalúrgico. Su historia está marcada por el esfuerzo colectivo, la cooperación empresarial y la búsqueda permanente de soluciones para el fortalecimiento de la industria paraguaya.

Actualmente, la metalurgia constituye un eslabón estratégico para el desarrollo de múltiples sectores productivos, aportando insumos, estructuras, maquinarias y componentes esenciales para la industria, la construcción, la energía y el sector agropecuario.

Según datos económicos recientes, la actividad metalúrgica continúa realizando una importante contribución a la economía nacional, consolidándose como uno de los sectores con mayor capacidad de generación de valor agregado, empleo y desarrollo tecnológico.

Desde el gremio también resaltan la importancia de avanzar en políticas públicas que promuevan la industria nacional, generen condiciones de competencia equitativas y fortalezcan las capacidades productivas locales. En ese sentido, valoran los avances alcanzados en materia de promoción de la producción nacional y el trabajo conjunto entre el sector público y privado.

De cara al futuro, el CIME reafirma su compromiso con la innovación, la formación de nuevos talentos, la incorporación de jóvenes profesionales y la participación activa de las mujeres en la industria, apostando a una metalurgia cada vez más moderna, competitiva y sostenible.

Al celebrar sus 75 años, la institución renueva su misión de seguir acompañando el crecimiento industrial del Paraguay, promoviendo la generación de empleo de calidad, la inversión productiva y el fortalecimiento de la industria nacional como motor del desarrollo económico.

Centro de Industriales Metalúrgicos (CIME), 75 años impulsando la industria paraguaya y construyendo el futuro del país.