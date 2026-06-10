Bertoni acompañó una nueva edición del Distinguished Gentleman’s Ride

Bertoni volvió a sumarse como aliado estratégico del Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) Paraguay 2026, el reconocido evento internacional que combina la pasión por las motocicletas clásicas con la promoción de la salud masculina. La edición de este año reunió a cerca de 300 motocicletas vintage y clásicas en un recorrido por distintos puntos emblemáticos de Asunción, consolidándose como una de las convocatorias más importantes de la comunidad motociclista local.

La iniciativa, impulsada en Paraguay por Mecauto SA y Triumph Motorcycles, busca generar conciencia sobre el cáncer de próstata y la salud mental masculina, causas que forman parte del trabajo global de la organización Movember.

Como marca enfocada en el público masculino, Bertoni acompañó nuevamente la propuesta, reforzando el mensaje de prevención y autocuidado. Además de su presencia institucional, la firma promovió acciones especiales para los participantes, integrándose de manera natural al estilo y la esencia del evento.

La edición 2026 también dejó un resultado histórico: DGR Paraguay alcanzó un récord de donaciones, gracias al compromiso de motociclistas, empresas aliadas y ciudadanos que se sumaron a la causa. El logro reafirma el crecimiento de una iniciativa que transforma la elegancia, la camaradería y la pasión por las dos ruedas en una poderosa herramienta de concienciación y apoyo social.