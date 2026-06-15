Estudiantes del San Ignacio de Loyola School son finalistas de la Olimpiada Mundial GENIUS

Este importante logro posiciona a la institución y a nuestro país en el ámbito internacional, destacando el talento, la creatividad y el compromiso de los jóvenes con la innovación científica y tecnológica, así como con el desarrollo sostenible.

Los proyectos finalistas, junto con sus respectivas categorías y estudiantes representantes, son:

GREENOVA: Es una aplicación de la inteligencia artificial en la detección temprana de enfermedades del cultivo del tomate en Paraguay, con integración en invernaderos y riego automatizado. Los finalistas son Sebastián Cardoso Machado y Fabrizio Nicolás Osorio Caballero.

H2GO HYDRORAIL: Hidrógeno verde en la educación STEAM, aplicable a tren de cercanía para Asunción. Los finalistas son Maximiliano Koube Rodríguez y María Belém Vicente Chung.

ECOROUTE: Es un sistema de generación de energía híbrida, solar y eólica autónomo para alimentar red de alumbrado público. Los finalistas son Ana Paula Alarcón Silva y Micaela Cubilla Amarilla.

SUNFLOW: Consiste en la evaluación de un prototipo residencial con techo parabólico para mejorar la eficiencia del uso de energía solar y recursos hídricos en Paraguay. Los finalistas son Eugenia Isabel Pérez González y Bruno Ferro Gómez.

KOE: Es un desodorante natural para pieles sensibles a base de yerba mate y aceite de coco. Los finalistas son Andrea Sofía Hernández Ramírez y Mirai Sofía Oda Kudo.

La Olimpiada GENIUS es una competencia internacional que reúne a estudiantes de todo el mundo para presentar proyectos enfocados en áreas como ciencia, tecnología, medio ambiente, ingeniería, arte y diseño, promoviendo soluciones innovadoras a problemáticas globales.

Desde el San Ignacio de Loyola School se destaca el acompañamiento de docentes y familias, así como el esfuerzo y la dedicación de los estudiantes, quienes han demostrado un alto nivel de excelencia académica y compromiso social.

La comunidad educativa celebra este logro y augura el mayor de los éxitos a los representantes paraguayos en esta instancia internacional.