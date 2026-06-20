Sudameris y Mapa Abriendo Caminos firmaron convenio

Esta alianza contempla el apoyo del banco al programa “Exploradores“, una de las principales iniciativas de Mapa, que este año llegará a cinco ciudades del país: Concepción, Pilar, Gran Asunción, Encarnación y Villarrica, ampliando así su impacto en comunidades diversas y fortaleciendo el acceso a experiencias educativas innovadoras.

El programa Exploradores propone un proceso educativo vivencial en el que los niños participan en talleres creativos durante varios meses, culminando con la realización de obras colectivas, como murales, que reflejan su aprendizaje, vínculo con el entorno y mirada sobre el mundo.

“Esta alianza con Sudameris nos permite ampliar nuestro alcance y llevar experiencias educativas transformadoras a más comunidades del país, fortaleciendo nuestro compromiso con una educación más humana, creativa y conectada con el entorno” mencionó Magalí Cáceres, directora Ejecutiva de Mapa Abriendo Caminos.

Para Sudameris, esta iniciativa se alinea con su compromiso con el desarrollo sostenible, la educación de calidad y la inversión en la niñez como motor de transformación social.

La institución comparte con Mapa la convicción de que fomentar la creatividad y la conciencia ambiental desde edades tempranas es clave para generar cambios duraderos en la sociedad.

Ambas instituciones proyectan que este trabajo conjunto continúe expandiéndose en los próximos años, con el objetivo de llegar a más comunidades a lo largo del país.