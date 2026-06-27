Paraguay rumbo a 60.000 emisores electrónicos antes del 2027

Según la institución, el sistema se encuentra en una etapa de consolidación, con procesos técnicos y normativos cada vez más estandarizados.

En términos de cobertura, la DNIT registra actualmente más de 41 mil contribuyentes emitiendo facturas electrónicas, de los cuales el 85% corresponde a la categoría de pequeños contribuyentes.

La incorporación ha sido gradual y segmentada, priorizando a quienes tienen mayor impacto fiscal.

Los contribuyentes de categoría Grandes y Medianos ya están obligados, por Resolución General, a emitir el 100% de sus documentos electrónicos antes de que finalice el año.

Hugo López, director general de Normalización, Modernización e Innovación de la DNIT, precisó que “el proceso de incorporación continúa de manera gradual y segmentada, priorizando contribuyentes de mayor impacto fiscal y sectores con alto volumen transaccional, como ser los Contribuyentes de Categoría Grandes y Medianos, que ya están obligados”.

Desde su lanzamiento, el SIFEN ha acumulado 27 Notas Técnicas con mejoras y actualizaciones.

Entre los cambios más relevantes se destacan ajustes en los esquemas XML de los documentos electrónicos, mejoras en los mecanismos de validación y autorización de comprobantes, incorporación de nuevos tipos de documentos electrónicos, y una mejor integración de datos entre el SIFEN y el Sistema Marangatu, que permite la imputación automática de comprobantes.

En materia de impacto fiscal, López señaló que la facturación electrónica ha permitido “mayor transparencia en las operaciones comerciales, reducción de la evasión y elusión tributaria, disponibilidad de información en tiempo real para fiscalización”, lo que ha mejorado la calidad de la información tributaria y los procesos de control.

Las proyecciones de la institución son ambiciosas: a finales de 2026, la DNIT estima alcanzar alrededor de 60 mil contribuyentes emitiendo facturas electrónicas.

Según López, esa cifra “básicamente corresponde al 90% de la totalidad de facturas emitidas en el país”, lo que representaría un hito significativo en la transformación digital del sistema tributario paraguayo.