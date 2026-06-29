Empresariales
29 de junio de 2026 a la - 10:38

Comfort Sport inauguró su nueva tienda en Caacupé con una multitudinaria celebración

El presidente de Comfort Sport, Evelio René Giménez González; la vicepresidenta, María Carolina Giménez González; y la directora, Carmen López Argüello, encabezaron el tradicional corte de cinta del nuevo local de la firma en Caacupé.
El presidente de Comfort Sport, Evelio René Giménez González; la vicepresidenta, María Carolina Giménez González; y la directora, Carmen López Argüello, encabezaron el tradicional corte de cinta del nuevo local de la firma en Caacupé.Faustina Agüero

La firma Comfort Sport inauguró el viernes 26 de junio su nueva tienda en la ciudad de Caacupé con un evento que reunió a miles de personas en una jornada cargada de deporte, cultura, gastronomía, entretenimiento y música en vivo.

Por Faustina Agüero

La celebración comenzó a las 18:00 en el nuevo local, ubicado sobre la calle Teniente Fariña. Los asistentes disfrutaron de una feria gastronómica, sorteos, premios, activaciones de marcas y diversas experiencias deportivas y comerciales preparadas especialmente para la ocasión.

Durante el acto, el presidente de Comfort Sport, Evelio René Giménez González, expresó su alegría y gratitud por la apertura de la nueva tienda en Caacupé. Destacó que este proyecto representa un paso importante para el crecimiento de la empresa y reafirma su compromiso con la comunidad, mediante la generación de empleos y el acceso a una amplia variedad de artículos deportivos para los clientes de la zona.

La programación también incluyó presentaciones del Instituto Municipal de Arte (IMA), el Elenco Municipal de Danzas y otros artistas nacionales, quienes ofrecieron espectáculos que resaltaron la identidad cultural y las tradiciones de la comunidad.

Con esta apertura, Comfort Sport amplía su presencia en el departamento de Cordillera con una propuesta enfocada en la moda deportiva, el entrenamiento y el estilo de vida activo, reuniendo en un mismo espacio a reconocidas marcas del rubro.

El momento más esperado de la noche fue el concierto de Kchiporros, que puso el broche de oro a la inauguración y convocó a una multitud, cerrando la jornada en un ambiente de fiesta y celebración.

El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente de Comfort Sport, Evelio René Giménez González, acompañado por la vicepresidenta, María Carolina Giménez González; la directora, Carmen López Argüello; y la gerente comercial, Luján Melgarejo.
El acto inaugural estuvo encabezado por el presidente de Comfort Sport, Evelio René Giménez González, acompañado por la vicepresidenta, María Carolina Giménez González; la directora, Carmen López Argüello; y la gerente comercial, Luján Melgarejo.

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Se ofrecieron promociones

En el evento también se ofrecieron promociones especiales, beneficios exclusivos y distintas experiencias de marca para los clientes y visitantes.

La inauguración contó con una importante concurrencia de público, y los asistentes aprovecharon las promociones ofrecidas por Comfort Sport.
La inauguración contó con una importante concurrencia de público, y los asistentes aprovecharon las promociones ofrecidas por Comfort Sport.

El objetivo de la firma fue convertir la inauguración en un espacio de encuentro para las familias, los amantes del deporte y toda la comunidad. Según las estimaciones, más de 10.000 personas participaron de la actividad, posicionándola entre los eventos comerciales y de entretenimiento más importantes del año en la región.

La inauguración se vivió en un ambiente de fiesta, con presentaciones de artistas locales y nacionales.
La inauguración se vivió en un ambiente de fiesta, con presentaciones de artistas locales y nacionales.

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