Comfort Sport inauguró su nueva tienda en Caacupé con una multitudinaria celebración

La celebración comenzó a las 18:00 en el nuevo local, ubicado sobre la calle Teniente Fariña. Los asistentes disfrutaron de una feria gastronómica, sorteos, premios, activaciones de marcas y diversas experiencias deportivas y comerciales preparadas especialmente para la ocasión.

Durante el acto, el presidente de Comfort Sport, Evelio René Giménez González, expresó su alegría y gratitud por la apertura de la nueva tienda en Caacupé. Destacó que este proyecto representa un paso importante para el crecimiento de la empresa y reafirma su compromiso con la comunidad, mediante la generación de empleos y el acceso a una amplia variedad de artículos deportivos para los clientes de la zona.

La programación también incluyó presentaciones del Instituto Municipal de Arte (IMA), el Elenco Municipal de Danzas y otros artistas nacionales, quienes ofrecieron espectáculos que resaltaron la identidad cultural y las tradiciones de la comunidad.

Con esta apertura, Comfort Sport amplía su presencia en el departamento de Cordillera con una propuesta enfocada en la moda deportiva, el entrenamiento y el estilo de vida activo, reuniendo en un mismo espacio a reconocidas marcas del rubro.

El momento más esperado de la noche fue el concierto de Kchiporros, que puso el broche de oro a la inauguración y convocó a una multitud, cerrando la jornada en un ambiente de fiesta y celebración.

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Se ofrecieron promociones

En el evento también se ofrecieron promociones especiales, beneficios exclusivos y distintas experiencias de marca para los clientes y visitantes.

El objetivo de la firma fue convertir la inauguración en un espacio de encuentro para las familias, los amantes del deporte y toda la comunidad. Según las estimaciones, más de 10.000 personas participaron de la actividad, posicionándola entre los eventos comerciales y de entretenimiento más importantes del año en la región.

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