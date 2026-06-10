Caacupé y San Bernardino se consolidan como destinos de naturaleza y aventura para el feriado largo

En el departamento de Cordillera el turismo se posiciona como una de las principales alternativas para el feriado largo que comienza el viernes 12, con Caacupé y San Bernardino consolidándose como destinos para el descanso, la recreación y la aventura. Ofrecen una variada oferta de complejos turísticos, espacios naturales y actividades al aire libre que permiten disfrutar de experiencias diferentes sin salir del país, en un entorno ideal para familias, parejas y grupos de amigos que buscan aprovechar los días libres.

En Caacupé, una de las alternativas más destacadas es la Quinta Don Aresio, ubicada en el kilómetro 56 camino a Tobatí, sobre la ruta PY02. El establecimiento abre sus puertas todos los días de 9:00 a 20:00 y se ha convertido en un espacio habitual para quienes buscan desconectarse de la rutina y pasar una jornada completa en contacto con la naturaleza.

El lugar recibe desde temprano a familias, grupos de amigos y parejas que llegan para disfrutar de almuerzos al aire libre, caminatas y momentos de descanso en un ambiente tranquilo y rodeado de verde.

El acceso tiene un costo de G. 50.000 para adultos y G.30.000 para niños de 4 a 10 años, e incluye el uso de las instalaciones. Las consultas y reservas se realizan al 0983 276441.

El Escondido

Otra propuesta muy concurrida en la zona es la El Escondido Caacupé, un complejo turístico de 32 hectáreas rodeado de naturaleza, ubicado a dos kilómetros de la ruta principal en el kilómetro 55 de la ruta PY02.

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El sitio ofrece una amplia gama de actividades recreativas que van desde senderismo y cabalgatas hasta camping y canotaje en lagos artificiales, además de piscinas y canchas deportivas.

El complejo también cuenta con alojamiento en habitaciones climatizadas para parejas y grupos, así como sectores de camping equipados con sanitarios, parrillas, mesas y sillas rústicas, lo que permite tanto visitas de un día como estadías más prolongadas. A esto se suman propuestas de aventura como tirolesa, rápel, puente tibetano y paintball, que amplían la experiencia para los visitantes.

Entre sus principales atractivos se destaca una tirolesa de 603 metros de recorrido, considerada una de las más extensas del país, junto con otros circuitos de aventura que ofrecen distintos niveles de dificultad para niños, jóvenes y adultos. Las reservas se realizan al 0986 868476.

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San Bernardino

En San Bernardino, el movimiento turístico se concentra en la zona de la Playa Rotonda, donde Aventura Xtrema se posiciona como una de las opciones más elegidas por quienes buscan adrenalina y contacto con la naturaleza.

El lugar ofrece circuitos de arborismo y tirolesas diseñadas para diferentes edades y niveles de experiencia.

La actividad se desarrolla con acompañamiento de guías especializados y equipamiento de seguridad completo, lo que garantiza una experiencia segura en cada recorrido.

El costo es de G. 90.000 por persona y está disponible todos los días de 9:00 a 19:00, con reservas al 0961 639422.

De esta manera, Caacupé y San Bernardino refuerzan su posicionamiento como dos de los principales polos de turismo interno en el departamento de Cordillera para el feriado largo, con una oferta cada vez más diversificada que combina descanso, naturaleza, aventura y experiencias al aire libre.