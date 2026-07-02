Mostaza inaugura su local n° 16, en Shopping París de Ciudad del Este

Ubicado en el cuarto piso del Shopping París, dentro del patio de comidas, el nuevo local de Mostaza representa además un paso importante para la marca en la Triple Frontera, una de las zonas más dinámicas de la región por su constante movimiento turístico y comercial entre Paraguay, Brasil y Argentina.
Esta apertura acompaña el crecimiento sostenido de Ciudad del Este como uno de los principales destinos de compras, entretenimiento y turismo regional, ofreciendo a visitantes y residentes una propuesta gastronómica reconocida por la calidad premium de la carne y de sus ingredientes, tamaño y experiencia de servicio.
Los clientes también podrán disfrutar de los beneficios de MostaClub, el programa de fidelización oficial de Mostaza.
A través de esta app, podrán acumular puntos, acceder a promociones exclusivas, realizar pedidos y comprar y retirar mediante la modalidad pickup de forma ágil.
La llegada a Shopping París forma parte del plan de expansión de Mostaza en Paraguay, que continuará avanzando durante el segundo semestre del año.
Con cada nueva apertura, la marca reafirma su compromiso de acercar su propuesta a más consumidores bajo el concepto que la inspira en toda la región: Nunca te achiques, una invitación a animarse a más, disfrutar a lo grande y vivir cada experiencia al máximo.