Fortaleza lidera el Top Development 2026 con dos reconocimientos

En esta primera edición, la compañía obtuvo el primer lugar en las categorías Mayor valor en metros cuadrados construidos y Mayor valor en dólares de obra, dos indicadores que reflejan la capacidad de Fortaleza para transformar planificación y aportes progresivos en obras concretas, respaldadas por activos reales y orientadas a la construcción ordenada de patrimonio.

Este reconocimiento llega en un año marcado por importantes hitos para Fortaleza.

La compañía anunció recientemente la adquisición del terreno más grande de su historia, ubicado sobre la avenida Primer Presidente, superó los USD 200 millones en proyectos inmobiliarios bajo desarrollo y presentó Fortaleza+, una plataforma tecnológica que permite a los inversores acceder en tiempo real a la evolución de sus inversiones, reforzando la transparencia y cercanía en la experiencia con el sistema.

Para Fortaleza, estos avances reflejan una forma de trabajo basada en la planificación, la innovación, la profesionalización de la gestión y el fortalecimiento continuo de sus equipos.

Esta evolución se sostiene en la capacidad de integrar personas, tecnología y procesos bajo una visión común.

“Recibir estos reconocimientos representa una enorme satisfacción porque valida una forma de trabajar que venimos consolidando desde hace más de tres décadas”, destacó Francisco Gómez, presidente de Fortaleza.

“Detrás de cada obra hay planificación, un equipo comprometido y una búsqueda permanente de mejora. Hoy Fortaleza atraviesa una nueva etapa, en la que seguimos incorporando tecnología, fortaleciendo nuestra capacidad de gestión e impulsando iniciativas que contribuyen a la construcción de patrimonio de nuestros inversores y al crecimiento del país”, agregó.

El ranking Top Development 2026 fue elaborado a partir de información provista y verificada sobre el desempeño del sector durante los últimos cinco años, mediante una investigación con ficha técnica certificada desarrollada por Canopy Real Estate Consulting.

La iniciativa reconoce a las empresas con mayor impacto a partir de indicadores objetivos vinculados con el volumen de obra, el valor de inversión y la capacidad de ejecución.

Más allá de los reconocimientos obtenidos, Fortaleza reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo un modelo basado en la planificación, la innovación y la ejecución de obras que contribuyan al crecimiento del país y respalden la construcción de patrimonio.