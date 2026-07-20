Los ojos que transformaron la medicina en Paraguay

En este 40° aniversario, recorremos la historia de la mano del Dr. Akil Esgaib Ledesma, primer presidente de la Sociedad Paraguaya de Ecografía (SPE), y de su actual presidenta, la Dra. María Elena Ferreira, quien lidera hoy el compromiso de la institución con la excelencia académica.

En estos años además de los mencionados directivos, hubieron 16 Presidentes más que trabajaron en el fortalecimiento y desarrollo de la institución.

La SPE fue fundada el 20 de mayo de 1986 con el objetivo de promover el desarrollo, la divulgación, la docencia y la investigación en el campo de la Ecografía.

De los submarinos a las salas de parto

La historia de la ecografía tiene un origen curioso que el Dr. Esgaib recuerda con claridad: el sonar.

Aquella tecnología utilizada para detectar naves bajo el océano encontró un puerto mucho más noble en las ciencias médicas.

En Paraguay, la llegada de los primeros equipos marcó un antes y un después, aunque no sin vencer la inercia de la época.

“Al comienzo hubo resistencia”, rememora el Dr. Esgaib.

Los ojos de la medicina de entonces estaban acostumbrados a la estática de las radiografías; la ultrasonografía era un lenguaje nuevo, una imagen viva que muchos profesores activos de aquel tiempo no lograban descifrar.

El IPS fue el primer hogar de un ecógrafo en el país, seguido por el esfuerzo de institutos privados pioneros.

Ante la falta de formación local, los primeros especialistas debieron buscar conocimiento en Argentina, Brasil y España.

1980: El nacimiento de una identidad

Hacia mediados de los 70, los visionarios ya lo predecían: para fines de siglo, la ecografía sería el método de mayor volumen de solicitudes.

Comprendiendo que esta disciplina —libre de rayos X y enfocada en la vida— merecía su propio espacio científico, un grupo de médicos fundó la SPE.

Bajo la guía del Dr. Esgaib, se inició un “periodo de gracia” donde radiólogos y clínicos se unieron para normalizar esta práctica que hoy es indiscutible.