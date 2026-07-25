Asu Coffee Fest declarado de interés turístico

La distinción, otorgada por la institución encabezada por el ministro Jacinto Santa María, respalda esta iniciativa que, edición tras edición, se consolida como uno de los principales encuentros para los amantes del café en Paraguay.

La distinción destaca la capacidad del Asu Coffee Fest para impulsar el intercambio de conocimientos, promover el talento local y proyectar a Paraguay como un destino con una propuesta gastronómica y cafetera en constante crecimiento.

Con el objetivo de acercar al público la cultura del café de una manera dinámica e inmersiva, el festival reune hoy y mañana a productores, tostadores, baristas, emprendedores, especialistas y amantes del café en el ex casino Itá Enramada, de 09:00 a 21:00.