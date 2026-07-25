Empresariales
25 de julio de 2026 a la - 01:00

Banco Atlas acompaña la Expo Che Róga Porã 2026

Banco Atlas ofrece opciones para adquirir la primera vivienda.
Banco Atlas ofrece opciones para adquirir la primera vivienda.Gentileza

Banco Atlas, líder en el financiamiento de la primera vivienda en Paraguay, acompaña una nueva edición de la Expo & Foro Che Róga Porã, que se lleva a cabo los días 25 y 26 de julio, de 9:00 a 19:00, en el Centro Cultural del Puerto de Asunción, un espacio que reúne a desarrolladores inmobiliarios, entidades financieras y organismos públicos para acercar a las familias paraguayas las mejores opciones para acceder a la vivienda propia.

Por ABC Color

Durante ambas jornadas, el banco contará con un stand donde los visitantes tendrán la posibilidad de recibir asesoramiento personalizado sobre créditos, conocer las diferentes alternativas de financiamiento disponibles y resolver consultas sobre requisitos, condiciones y procesos para concretar la compra de su primera vivienda.

Por este motivo, Banco Atlas invita a todas las personas interesadas en adquirir una vivienda a visitar su espacio durante la Expo & Foro Che Róga Porã y, de esta manera, conocer de primera mano las opciones de financiamiento disponibles para dar el siguiente paso hacia la casa propia.