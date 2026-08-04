Postulaciones para la VI edición del Programa Itaú Transforma

En www.itautransforma.com.py se detallan los espacios de formación, premios, bases y condiciones para la participación y el espacio para postular emprendimientos.

“Itaú Transforma busca fortalecer la capacidad de gestión de emprendedores y emprendedoras entendiendo lo desafiante que puede ser los primeros años de funcionamiento de una empresa. Por esto, el programa se caracteriza por un fuerte componente de formación en diferentes disciplinas con la intención de acompañar el desarrollo de emprendedores”, mencionó Claudia Bobadilla, gerente de Marketing y Sustentabilidad de Banco Itaú.

El programa está dirigido a pequeños y medianos emprendimientos que operen en Paraguay, que tengan al menos un año de operación en sus negocios y cuenten con una facturación anual mínima de US$ 5.000 y máxima de preferentemente US$ 500.000.

Además, los postulantes deben ser mayores de 18 años. Si bien no es un requisito para poder postular, el programa valora emprendimientos que cuenten con productos o servicios que busquen atender algún desafío social o ambiental, o bien que en su gestión incorporen buenas prácticas socioambientales.

Asimismo, se valoran emprendimientos que incorporen en su modelo de negocio algún componente digital como apps, plataformas de e-commerce, etc. Las inscripciones están habilitadas hasta este domingo 9 de agosto. Para consultas escribir a sustentabilidad@itau.com.py.