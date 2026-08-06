III Edición de Encuentros 4.0 debatirá futuro del talento e IA

En un contexto en el que la inteligencia artificial, los datos y las plataformas digitales redefinen la manera en que trabajamos, producimos y nos vinculamos, el encuentro propone una mirada integral sobre cómo estos avances impulsan nuevas oportunidades para las instituciones y las personas.

En su tercera edición en Paraguay, Encuentros 4.0 es un espacio de intercambio que reúne a referentes del sector público, la academia y las empresas para impulsar el diálogo sobre innovación, nuevas tecnologías y el desarrollo del talento como motor del crecimiento del país

La Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción vuelve a ser un anfitrión de lujo para este espacio que ofrece una nutrida agenda el próximo martes 11, desde las 18:00.

Con la conducción de la periodista Sara Moreno, la apertura institucional estará a cargo de Silvia Teresa Leiva León, decana de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción de Paraguay, y Fernando Cravero, director de Operaciones Internacionales de Personal.

El evento comenzará con una presentación a cargo de Guillermo Páez, director de Plataformas y Servicios de Personal, con una mirada sobre las nuevas habilidades necesarias para desenvolverse en entornos cada vez más digitales. ¿Qué capacidades serán clave para adaptarnos, potenciar nuestro talento y liderar el futuro?

Ingresando a https://institucional.personal.com.ar/encuentros, los interesados pueden inscribirse, conocer la agenda completa de este nuevo encuentro, y revivir las ediciones anteriores.