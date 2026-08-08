Empresariales
08 de agosto de 2026 a la - 01:00

La Consolidada celebra sus 65 años de trabajo

La familia Ferreira festeja los 65 años de La Consolidada con la tercera generación al mando de la compañía.
La familia Ferreira festeja los 65 años de La Consolidada con la tercera generación al mando de la compañía.Gustavo Machado

La Consolidada de Seguros celebra su 65° aniversario en el mercado paraguayo, reafirmando su solvencia patrimonial, su capacidad de innovación y su compromiso histórico con el desarrollo del país.

Por ABC Color

Fundada en 1961 por el Dr. Manuel Ferreira, la compañía marca este hito institucional con un encuentro conmemorativo que reúne a directivos, aliados estratégicos y colaboradores. La celebración destaca más de seis décadas de operación ininterrumpida, combinando la solidez técnica del negocio con un continuo proceso de modernización operativa y digitalización de servicios.

En el marco del aniversario, la aseguradora impulsa la premisa “65 años acompañándote con solidez”, reflejando la evolución de su red nacional de sucursales y la optimización de sus herramientas digitales de autogestión para la respuesta ágil al asegurado.

“Alcanzar 65 años exige rigurosidad y capacidad constante de adaptación. Decir ‘Acompañándote con solidez’ no es solo mirar el camino recorrido, sino ratificar que seguimos protegiendo el patrimonio de las familias y empresas paraguayas con la misma solvencia de siempre”, destacaron desde el directorio de la empresa.