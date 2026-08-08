La Consolidada celebra sus 65 años de trabajo

Fundada en 1961 por el Dr. Manuel Ferreira, la compañía marca este hito institucional con un encuentro conmemorativo que reúne a directivos, aliados estratégicos y colaboradores. La celebración destaca más de seis décadas de operación ininterrumpida, combinando la solidez técnica del negocio con un continuo proceso de modernización operativa y digitalización de servicios.

En el marco del aniversario, la aseguradora impulsa la premisa “65 años acompañándote con solidez”, reflejando la evolución de su red nacional de sucursales y la optimización de sus herramientas digitales de autogestión para la respuesta ágil al asegurado.

“Alcanzar 65 años exige rigurosidad y capacidad constante de adaptación. Decir ‘Acompañándote con solidez’ no es solo mirar el camino recorrido, sino ratificar que seguimos protegiendo el patrimonio de las familias y empresas paraguayas con la misma solvencia de siempre”, destacaron desde el directorio de la empresa.