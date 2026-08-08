Paraguay reunirá a los mayores expertos en hipertensión

El congreso convocará a expertos en cardiología, nefrología, medicina interna, medicina familiar y otras disciplinas, con el objetivo de intercambiar conocimientos y fortalecer el abordaje integral de los pacientes.

El programa incluirá conferencias magistrales, mesas redondas, talleres, simposios, presentación de casos clínicos y trabajos científicos, con énfasis en la evidencia más reciente y las nuevas estrategias terapéuticas disponibles.

Durante el encuentro se debatirán temas como la relación entre hipertensión, diabetes, obesidad, embarazo, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular y daño cardiorrenal, además de los nuevos fármacos y tratamientos que marcan tendencia a nivel mundial.

Los organizadores destacaron que la actualización permanente de los profesionales de la salud resulta clave para mejorar la atención de los pacientes, especialmente en un contexto en el que la hipertensión continúa siendo un importante problema de salud pública.

Otro de los temas que cobrará protagonismo será el incremento de los casos de hipertensión en niños y adolescentes.

Las actividades están dirigidas a médicos de todas las especialidades, enfermeros, nutricionistas, residentes y estudiantes de medicina, promoviendo un enfoque multidisciplinario en el manejo de la hipertensión arterial.

Las inscripciones son en https://sphta.org.py/.