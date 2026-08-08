Empresariales
08 de agosto de 2026 a la - 01:00

Paraguay reunirá a los mayores expertos en hipertensión

Daisy Grau, Gustavo Escalada, Alejandro Iriarte y Federico Ortiz.
Daisy Grau, Gustavo Escalada, Alejandro Iriarte y Federico Ortiz.Pedro González

El Centro de Eventos del Paseo La Galería será escenario, los próximos 13 y 14 de agosto, del VI Congreso Paraguayo de Hipertensión Arterial y del XXIII Congreso Latinoamericano de Hipertensión Arterial, con destacados especialistas nacionales e internacionales para analizar los avances científicos en el diagnóstico, tratamiento y prevención de una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes de la región.

Por ABC Color

El congreso convocará a expertos en cardiología, nefrología, medicina interna, medicina familiar y otras disciplinas, con el objetivo de intercambiar conocimientos y fortalecer el abordaje integral de los pacientes.

El programa incluirá conferencias magistrales, mesas redondas, talleres, simposios, presentación de casos clínicos y trabajos científicos, con énfasis en la evidencia más reciente y las nuevas estrategias terapéuticas disponibles.

Durante el encuentro se debatirán temas como la relación entre hipertensión, diabetes, obesidad, embarazo, enfermedad renal, enfermedad cardiovascular y daño cardiorrenal, además de los nuevos fármacos y tratamientos que marcan tendencia a nivel mundial.

Los organizadores destacaron que la actualización permanente de los profesionales de la salud resulta clave para mejorar la atención de los pacientes, especialmente en un contexto en el que la hipertensión continúa siendo un importante problema de salud pública.

Otro de los temas que cobrará protagonismo será el incremento de los casos de hipertensión en niños y adolescentes.

Las actividades están dirigidas a médicos de todas las especialidades, enfermeros, nutricionistas, residentes y estudiantes de medicina, promoviendo un enfoque multidisciplinario en el manejo de la hipertensión arterial.

Las inscripciones son en https://sphta.org.py/.