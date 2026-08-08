Seguridad Seguros premió a su Team Concesionarias en Cadam

El evento tuvo como objetivo premiar y agradecer a quienes ayudan a posicionar a Seguridad Seguros como la aseguradora elegida por todos los que compran su vehículo 0 km y, por supuesto, por quienes visitan la Expo Cadam.

De hecho, desde la empresa afirmaron que “para nosotros los vendedores son clave. Son quienes llevan nuestra propuesta al cliente final y por eso quisimos tener esta noche especial para reconocer su trabajo”

Asimismo, durante el encuentro se destacó que elegir Seguridad Seguros al comprar una póliza trae grandes beneficios, como por ejemplo: seguro de vida para el titular, asistencia las 24 horas, carta verde, regalos y, sobre todo, un equipo humano preparado para garantizar la mejor gestión y experiencia del cliente.

Por su parte, Manuel Fronciani, presidente de la empresa, manifestó que “nuestros clientes pueden estar sin preocupaciones porque ofrecemos toda una estructura de más de 200 empleados en nueve agencias en el interior y cobertura en el Mercosur”.

La compañía además invita a todo el público a visitar su stand en la Expo Cadam Motor Show, ubicada en el piso -3 de Paseo La Galería hasta el domingo 9 de agosto. En dicho espacio un equipo especializado de la compañía estará brindando la mejor atención y asesoramiento a quienes se acerquen.

Con más de 46 años de trayectoria en el mercado, Seguridad Seguros se consolida con amplia experiencia y respaldo como la aseguradora de confianza para quienes adquieren su vehículo 0 km.

Una compañía que combina solidez, innovación y un equipo comprometido con brindar la mejor experiencia al cliente.