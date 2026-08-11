Empresariales
11 de agosto de 2026 a la - 01:00

BMW Motorrad celebró el Día de la Amistad con su comunidad

BMW Motorrad ofreció conciertos para su comunidad.
BMW Motorrad ofreció conciertos para su comunidad.Pedro Gonzalez

Una noche de camaradería reunió a clientes e invitados de BMW Motorrad, en un encuentro que puso en valor los vínculos construidos alrededor de la pasión por las motocicletas.

Por ABC Color

Con motivo del Día de la Amistad, BMW Motorrad convocó en su showroom a su comunidad de clientes para una velada especialmente preparada con el fin de compartir, celebrar y fortalecer los vínculos que se generan en torno a la marca.

La propuesta reunió a clientes e invitados en un ambiente distendido, donde la pasión por las motocicletas fue el punto de encuentro para una noche marcada por la camaradería y las experiencias compartidas.

La ocasión permitió además estrechar la relación entre la marca y quienes forman parte de su comunidad, en un espacio pensado para generar nuevas conexiones.

Durante la velada, los asistentes pudieron disfrutar de un momento de encuentro junto a otros aficionados de la marca con diversos juegos, conciertos, espacios de peluquería y más.

La actividad también reafirmó el carácter social de la comunidad BMW Motorrad, donde la pasión por las motocicletas se convierte en un elemento que conecta a personas con intereses y experiencias en común.

Este tipo de encuentros refleja la apuesta de BMW Motorrad por desarrollar una relación cercana con sus clientes, que trascienda la experiencia de compra y se extienda hacia un estilo de vida vinculado a la movilidad, la aventura y la pasión por las dos ruedas.

La celebración se convirtió así en una oportunidad para compartir junto a la comunidad BMW Motorrad y reafirmar los lazos que se construyen alrededor de una marca que busca generar experiencias más allá de sus productos.