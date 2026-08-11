Britimp impulsa la eficiencia del efectivo en la banca local con la presentación del nuevo reciclador compacto

En el marco de la máxima cita del sector financiero local, la Convención Bancaria organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), se anunció la presentación oficial de una nueva solución tecnológica orientada a transformar la gestión del efectivo en el país.

Se trata del Reciclador Compacto, un dispositivo de ingeniería avanzada presentado por Britimp. Esta innovación unifica de forma eficiente las funciones de depósitos y/o extracciones en línea en un único equipo de dimensiones reducidas, diseñado para funcionar como islas tecnológicas. El objetivo de este formato es permitir una conexión con cada banco, adaptándose a sus propias necesidades transaccionales.

Innovación para la evolución del efectivo

La introducción de esta tecnología permitirá que el dinero depositado de manera segura por comercios y usuarios sea validado, clasificado y vuelto a poner en circulación inmediatamente. Britimp actúa como el aliado tecnológico estratégico para este despliegue, aportando sus 15 años de trayectoria en el desarrollo de soluciones de vanguardia y soporte técnico local al servicio del Sistema Financiero Nacional.

Demostraciones en vivo y validación en entorno real

Durante los días de la Convención Bancaria, realizada los días 6 y 7 de agosto, los representantes de las principales entidades del país presenciaron simulaciones en tiempo real del ciclo del dinero y conocieron la operatividad del Reciclador Compacto dentro del stand de Britimp.