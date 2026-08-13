Para la empresa, “detrás de cada lote vendido hay una familia que empieza a construir su futuro”. Con esa convicción, Inmobiliaria del Este presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, que resume un año histórico de consolidación y expansión para la compañía con más trayectoria del sector inmobiliario paraguayo.

El 2025 cerró con cerca de 20 nuevos lanzamientos en distritos de todo el país, desde San Bernardino e Itá hasta Ciudad del Este y Santa Rosa Misiones. Además, se adquirieron más de 120 hectáreas para futuros loteamientos, garantizando el crecimiento de los próximos años.

El gran hito de diversificación es Lynch Center, el primer edificio de oficinas corporativas de la compañía, que alcanzó casi el 70% de avance de obra y la mitad de sus alquileres corporativos ya ocupados. A esto se sumaron los lanzamientos de Alas Ciudad del Este, el barrio cerrado Villa Las Mercedes en San Bernardino y Fracción 1000.

Hoy son casi 25.000 las familias que cuentan con el título de su lote propio, resultado de más de 1.000 urbanizaciones desarrolladas en más de 80 municipios del país. La cartera activa supera los 30.000 clientes, y los reclamos se redujeron más de un 20% respecto al año anterior.

El compromiso ambiental dejó resultados concretos: más de 1.400 árboles plantados en todo el país, casi el doble que en 2024, cerca de 3.000 kg de residuos recuperados mediante reciclaje inclusivo junto a Soluciones Ecológicas, y reducciones significativas en el consumo de energía eléctrica y de agua.

Estas acciones le valieron el reconocimiento como Empresa EcoResponsable por 3er. año consecutivo.