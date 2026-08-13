La fiesta del mundo automotor tuvo un balance positivo

Los visitantes recorrieron 11.000 m2 de exposición, donde encontraron una amplia variedad de vehículos, tecnologías y propuestas de las principales marcas representadas en el país.

“Fue una edición excelente donde los visitantes pudieron disfrutar de lo último del mundo automotor. Es una feria que demostró una vez más la fortaleza de nuestro gremio; la puesta, el esmero y la gran inversión en cada uno de los stands demuestran que nuestra feria es una de las principales ferias del país”, manifestó Miguel Carrizosa, presidente de Cadam.

Con más de 40 marcas y alrededor de 300 modelos, la muestra presentó automóviles, SUV, camionetas, utilitarios y vehículos con diferentes tecnologías de propulsión, incluyendo alternativas híbridas y eléctricas.

La agenda incorporó además lanzamientos de nuevas marcas y nuevos modelos para el mercado nacional, presentaciones y activaciones, que permitieron al público conocer de cerca las principales novedades del mercado.

La exposición también se constituyó en un espacio para generar oportunidades comerciales, con asesoramiento especializado de los representantes oficiales y condiciones especiales de financiamiento y seguros.

Las alianzas con entidades financieras y empresas del sector acercaron distintas alternativas que facilitaron la compra de varias unidades de distintas marcas durante la muestra.

Como parte de estas propuestas, las promociones, descuentos y beneficios presentados durante Cadam Motor Show se mantendrán vigentes durante todo el mes de agosto, de acuerdo con las condiciones establecidas por las empresas.