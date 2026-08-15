Building Innovations lanzó su nuevo proyecto Velvet Mariscal

Velvet Mariscal es, en rigor, la cuarta obra que Building Innovations desarrolla en Barrio Mariscal, una zona que la compañía identificó tempranamente como un polo de valor sostenido en el tiempo.

“No elegimos Mariscal por moda. Lo elegimos por convicción, y hoy, por cuarta vez, esa convicción se convierte en un proyecto. El verdadero valor de un desarrollo no empieza en el edificio: empieza entendiendo el lugar donde decidimos construirlo”, explicó Marcos Bertone, director comercial de Building Innovations.

Con Velvet Mariscal se buscó el lujo accesible, el cual para la firma se define como una experiencia integral de vida, donde ubicación, arquitectura, diseño, funcionalidad y servicio conviven bajo un mismo estándar.

El desarrollo fue además concebido como un producto híbrido, capaz de responder simultáneamente a distintos perfiles de demanda: inversores orientados a renta temporal, propietarios que buscan renta tradicional y compradores que eligen el edificio para vivir su día a día.

Por su parte, Nicolás Paredes, presidente de Building Innovations, afirmó que “buscamos que cada ambiente dialogara con la proporción y la elegancia de lo clásico atemporal, pero resuelto con las necesidades de vida de hoy. No es un edificio que imita un estilo del pasado: es un edificio que usa ese lenguaje para crear espacialidad y calma en el presente”.