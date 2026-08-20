Empresariales
20 de agosto de 2026 a la - 01:00

Univ. Americana abrió el Global Green Challenger

Jóvenes se unen para buscar soluciones a la crisis climática.
Jóvenes se unen para buscar soluciones a la crisis climática.SILVIO ROJAS

La Universidad Americana fue sede de la apertura del Global Green Challenger (GGC) 2026, una iniciativa de cooperación educativa que reunió a estudiantes paraguayos y coreanos para desarrollar propuestas frente a la crisis climática y los desafíos ambientales.

Por ABC Color

El acto se realizó el martes último en el salón auditorio de la Universidad Americana y contó con una conferencia especial del profesor Park Il-Sung, dirigida a los estudiantes coreanos participantes, además de las palabras de bienvenida de representantes de la institución.

El programa fue liderado por la Universidad de Inha, de Corea del Sur, junto con la Universidad Americana y la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA).

La delegación de Inha estará en nuestro país hasta mañana, con una agenda que incluye actividades académicas, intercambio cultural, visitas y la presentación de los proyectos. Con esta participación, la Universidad Americana fortalece su apuesta por la internacionalización de la educación superior y la cooperación académica.