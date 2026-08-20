Univ. Americana abrió el Global Green Challenger

El acto se realizó el martes último en el salón auditorio de la Universidad Americana y contó con una conferencia especial del profesor Park Il-Sung, dirigida a los estudiantes coreanos participantes, además de las palabras de bienvenida de representantes de la institución.

El programa fue liderado por la Universidad de Inha, de Corea del Sur, junto con la Universidad Americana y la Universidad de la Integración de las Américas (UNIDA).

La delegación de Inha estará en nuestro país hasta mañana, con una agenda que incluye actividades académicas, intercambio cultural, visitas y la presentación de los proyectos. Con esta participación, la Universidad Americana fortalece su apuesta por la internacionalización de la educación superior y la cooperación académica.