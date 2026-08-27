Banco Atlas presentó su “Reporte de Sostenibilidad 2025″, que refleja una gestión basada en crecimiento, innovación y desarrollo sostenible

Banco Atlas presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, un documento que reúne los principales resultados e iniciativas desarrolladas por la entidad durante el último año y que refleja cómo la sostenibilidad se integra a su modelo de gestión, impulsando el crecimiento económico, el desarrollo de las personas y la generación de valor para sus distintos grupos de interés.

El reporte fue elaborado bajo los estándares del Global Reporting Initiative (GRI) y organiza la gestión del banco en torno a 4 ejes estratégicos: crecimiento económico, educación, integridad, ética y transparencia y trabajo con la comunidad.

A través de estos pilares, el documento expone los avances, desafíos y resultados que marcaron la gestión institucional durante 2025.

La tercera edición del reporte destaca el fortalecimiento del crecimiento del banco mediante nuevas soluciones digitales, el cierre del 2025 con 228.801 clientes y el desarrollo de iniciativas que facilitaron una experiencia cada vez más ágil e innovadora para las personas.

Asimismo, pone en valor la formación continua de los colaboradores a través de espacios de capacitación, plataformas digitales de aprendizaje y programas internos de desarrollo profesional, que acompañan tanto la evolución de las personas como la de la organización.

El documento también visibiliza el impacto generado a través del trabajo con la comunidad y el fortalecimiento de la cultura organizacional.

Entre otros avances, destaca la alianza sostenida con TECHO Paraguay, que permitió continuar impulsando soluciones habitacionales para familias en situación de vulnerabilidad, así como el reconocimiento de Banco Atlas como Great Place to Work por tercer año consecutivo, reflejo de una cultura basada en la confianza, la innovación y el desarrollo del talento.

“En Banco Atlas entendemos que la sostenibilidad no es un proyecto paralelo, sino una forma de gestionar el negocio. Este reporte resume decisiones, acciones y resultados que reflejan nuestro compromiso con un crecimiento responsable, basado en la confianza, la innovación y la creación de valor para las personas y el país”, expresó Hernando Lesme, gerente general de Banco Atlas.

Por su parte, Adriana Aquino, responsable de Sostenibilidad de Banco Atlas, destacó el valor del documento como una herramienta de transparencia y diálogo con los distintos públicos de la entidad.

“Este reporte refleja el trabajo conjunto de todas las áreas del banco y nos permite compartir, con transparencia, los avances alcanzados y los desafíos que seguimos asumiendo. Más que mostrar resultados, buscamos generar una conversación sobre cómo construir una organización cada vez más responsable y sostenible”, indicó.

El Reporte de Sostenibilidad 2025 ya se encuentra disponible para consulta y descarga a través de la web de Banco Atlas, donde clientes, colaboradores, accionistas y la ciudadanía podrán conocer en profundidad las acciones que marcaron la gestión de la entidad durante el último año.