Bancard premia a los fanáticos del mundo motor

Bancard presenta una activación especial bajo el concepto “Team POS Azul, pasión pura”, una propuesta que busca acompañar la emoción de la gran cita del automovilismo internacional que vive Paraguay y, al mismo tiempo, promover el uso de medios de pago digitales durante uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria del país.

La iniciativa permitirá que las personas que carguen combustible en estaciones de servicio Petrobras y Petrosur adheridas de Encarnación, Cambyretá, Asunción y Mariano Roque Alonso accedan a beneficios exclusivos al realizar sus pagos a través del POS Azul de Bancard.

La promoción estará vigente del 27 al 30 de agosto y contempla premios directos para quienes realicen cargas desde G. 50.000. Entre los obsequios disponibles se encuentran quepis, pañoletas, remeras y vasos térmicos, sujetos a disponibilidad de stock en cada estación de servicio adherida.

De esta manera, Bancard busca llevar la experiencia del deporte motor más allá de los circuitos y rutas de competencia, acompañando a los aficionados durante su recorrido y acercándoles beneficios exclusivos junto con alternativas de pago ágiles, seguras y convenientes.

Para conocer el listado completo de estaciones participantes y los detalles de la promoción, los interesados pueden visitar las redes sociales de Bancard en @bancard.