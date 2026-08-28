Ciudad del Este se convierte en capital de los libros con la Feria Chacú-Guarani

La feria se desarrollará del jueves 10 al domingo 27 de septiembre próximo, de 09:00 a 21:00, en las instalaciones de Lago Shopping.

El acceso será libre y gratuito y la programación incluirá más de 100 actividades, con la participación de destacadas editoriales, escritoras, escritores y artistas de Paraguay, Argentina y Brasil.

El evento es coorganizado por la Municipalidad de Ciudad del Este, la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP) y su filial de Itapúa (SEP Itapúa), Escritoras Paraguayas Asociadas (EPA), la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), con sus filiales de Misiones y Chaco, el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), la Cámara Argentina del Libro (CAL) y Librería y Ediciones De La Paz.

La propuesta también cuenta con la cooperación de gestores culturales de Ciudad del Este, entre ellos Eduardo Alfredo Galeano, el Centro de Escritores del Alto Paraná (CEAP), el Grupo Associado de Escritores Brasileiros (GAEB), además de instituciones educativas y culturales de Paraguay, Argentina y Brasil.

Una apertura con música y literatura

La inauguración oficial será el jueves 10 de septiembre a las 18:00, en Lago Shopping.

El acto contará con la participación especial de la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Ciudad del Este, representantes de las entidades coorganizadoras y autoridades municipales.

También se prevé la presencia de autoridades de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), representantes invitados de Misiones, Argentina, y otras personalidades.

La Feria Chacú-Guarani busca contribuir al fortalecimiento de la industria librera nacional y proyectar a Paraguay como un país emisor de cultura y producción literaria.

Al mismo tiempo, apunta a posicionar a Ciudad del Este como un eje turístico y cultural, aprovechando su particular riqueza intercultural como parte de la región de la Triple Frontera.

Una agenda que cruza fronteras

La programación reunirá a escritoras, escritores, agentes culturales y artistas de distintos puntos del país, además de invitados internacionales de Argentina y Brasil.

Desde Foz de Yguazú llegarán escritores, traductores y editores de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), quienes ofrecerán conversatorios y talleres gratuitos orientados a fortalecer la integración cultural de la región.

Desde Argentina participará Gerardo Tassara, de la editorial UNICEN, perteneciente a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires e integrante de la Red de Editoriales de Universidades Nacionales (REUN).

La ciencia también tendrá un espacio destacado con la participación del Dr. Pablo Peña, quien ofrecerá la conferencia Microbiota: el nuevo órgano. De la salud humana a la investigación en Paraguay.

Uno de los principales atractivos de esta edición serán los más de 70 lanzamientos de libros de autoras y autores nacionales provenientes de Asunción y de diferentes departamentos del país, como Encarnación, Alto Paraná, San Pedro, Misiones y el Chaco paraguayo. A ellos se sumarán escritores invitados de Argentina y Brasil.

La agenda incluirá, además, espacios de lectura de poesía y narrativa, recitales musicales, exposiciones, rondas de negociación, conversatorios, concursos literarios y actividades dirigidas a las infancias y a personas de todas las edades.

Un espacio para toda la cadena editorial

A lo largo de sus sucesivas ediciones, la Feria Chacú-Guarani se consolidó como un espacio de encuentro para quienes encuentran en la cultura, el arte, las letras y la industria editorial una herramienta para el desarrollo de la sociedad.

La propuesta integra a los distintos actores de la cadena del libro, entre ellos escritores, editoriales, correctores, traductores, diagramadores, diseñadores, ilustradores, imprenteros y libreros.

Desde la organización destacan que la colaboración y el intercambio de experiencias entre los diferentes sectores son fundamentales para impulsar el desarrollo cultural y social.

La agenda continúa abierta para quienes deseen sumar actividades.

Los interesados pueden contactar con la organización a través de www.filciudaddeleste.com.

La programación completa, con fechas y horarios, estará disponible en las redes sociales de la feria, @filciudaddeleste, y en su página web.