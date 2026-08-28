Solidez financiera y transformación digital de la Cooperativa Copacons

El cooperativismo en Paraguay continúa consolidándose como uno de los motores socioeconómicos más dinámicos del país, y, en ese escenario, Copacons es un referente de gestión eficiente.

Al abordar la situación patrimonial de la institución, el Ing. Samaniego puso especial énfasis en la rigurosidad administrativa que caracteriza a la actual gestión, lo cual se traduce en un incremento sostenido y saludable de los activos generales y los excedentes institucionales.

Esta solidez financiera no solo resguarda los ahorros y aportes de los socios, sino que dota a la cooperativa de la liquidez necesaria para reinvertir en mejores servicios y mantener tasas de interés altamente competitivas.

Uno de los pilares más destacados del impacto económico de la cooperativa radica en su rol como dinamizador del sector inmobiliario y de la construcción local. A través de líneas de crédito flexibles y diseñadas a la medida de las necesidades reales, la entidad ha facilitado el acceso a soluciones habitacionales y al financiamiento de infraestructuras clave.

El Ing. Samaniego explicó que este enfoque no solo cumple el sueño de la casa propia para numerosos asociados, sino que inyecta capital directamente en la economía nacional, generando empleo y promoviendo el desarrollo urbano sustentable.

Finalmente, el Ing. Samaniego reafirmó el compromiso social que define la identidad de Copacons, recordando que el éxito financiero carece de sentido si no se traduce en un retorno humano directo.