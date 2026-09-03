Bancop S.A. concreta exitosas emisiones de bonos para seguir impulsando el desarrollo productivo del país

La colocación en guaraníes, realizada el pasado 26 de agosto de 2026, alcanzó un monto total de G. 50.000 millones, distribuido en dos series del Programa de Emisión Global G1.

La Serie 2, por G. 20.000 millones, fue emitida a un plazo de 18 meses, mientras que la Serie 3, por G. 30.000 millones, se colocó a un plazo de 24 meses.

Además, en línea con su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo y fortalecimiento de su estructura financiera, el 2 de septiembre la entidad realizó la emisión de bonos en dólares americanos por un total de USD 10 millones, a través del Programa de Emisión Global USD4.

La operación está compuesta por dos series: la Serie 1, por USD 3,5 millones a un plazo de 18 meses y la Serie 2, por USD 6,5 millones a un plazo de 24 meses.

Como reflejo de la confianza del mercado en la gestión y solvencia de la entidad, ambas emisiones registraron una demanda significativamente superior al monto ofertado, evidenciando el interés de los inversionistas por los instrumentos financieros emitidos por Bancop S.A.

Las emisiones fueron negociadas en oferta pública a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

Los recursos captados mediante estas colocaciones serán destinados al fortalecimiento del capital operativo y a la financiación de créditos de mediano plazo, contribuyendo al crecimiento de las actividades agropecuarias, industriales, comerciales y de servicios que constituyen pilares fundamentales de la economía paraguaya.

Con estas operaciones, Bancop S.A. ratifica su compromiso de acompañar el desarrollo sostenible del país, canalizando recursos hacia los sectores que generan alimentos, impulsan el empleo y aportan valor agregado al desarrollo del país.

Para más información, visite: www.bancop.com.py.