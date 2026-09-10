Empresariales
10 de septiembre de 2026 a la - 12:30

30 jóvenes, cinco días y un desafío: convertir una idea en algo que pueda hacerse realidad

El Founders Bootcamp propone una experiencia intensiva para aprender a emprender haciendo y enfrentarse a desafíos reales.
El Founders Bootcamp propone una experiencia intensiva para aprender a emprender haciendo y enfrentarse a desafíos reales.

Tras una primera edición que los participantes calificaron como inolvidable, una emprendedora española trae de nuevo a Asunción un programa donde, en una semana, los jóvenes viven el proceso completo de emprender y salen sabiendo cómo convertir una idea en algo real, además de presentarla ante un panel de emprendedores paraguayos consolidados y potenciales inversores.

Por ABC Color

Del 5 al 9 de octubre, la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) será sede de una nueva edición del Founders Bootcamp, una experiencia intensiva de cinco días dirigida a jóvenes de entre 15 y 23 años.

La promesa es concreta: terminar la semana sabiendo cómo pasar de una idea a algo que se pueda probar en el mundo real, y haberlo hecho de verdad al menos una vez.

Lucía González es una joven emprendedora española especializada en educación innovadora.
Lucía González es una joven emprendedora española especializada en educación innovadora.

El programa es impulsado por Lucía González, joven emprendedora española especializada en educación innovadora, en alianza con la USIL, y recoge las metodologías de innovación que se aplican con éxito en universidades y programas de emprendimiento en Europa.

¿Quiénes acompañan a los participantes?

Una de las claves de esta edición es con quiénes trabajan los jóvenes durante la semana.

El programa reúne a cuatro referentes del ecosistema emprendedor paraguayo, que participan como mentores y forman parte del panel ante el que los equipos presentan sus proyectos:

Giselle Ramírez — MIT Under 30. Fundadora de Más Money.

Mauricio Alfaro — Fundador de Garabato.

Ito Canillas — Fundador de Ecotran.

Riki Arias — Fundador de 23 Sports Marketing.

Para los participantes, esto significa algo poco habitual a los 15, 18 o 20 años: contrastar sus ideas con personas que ya construyeron empresas reales y recibir retroalimentación directa de ellas.

Mauricio Alfaro, Riki Arias, Ito Canillas y Giselle Ramírez promueven el espíritu emprendedor en la juventud.
Mauricio Alfaro, Riki Arias, Ito Canillas y Giselle Ramírez promueven el espíritu emprendedor en la juventud.

Una primera edición que dejó huella

La primera edición reunió a 17 jóvenes que vivieron la experiencia de principio a fin.

Muchos la describieron como inolvidable y de un valor que difícilmente encuentran en el aula: por primera vez tuvieron que enfrentarse a un problema sin respuesta escrita de antemano, salir a hablar con personas reales y defender sus decisiones.

Esa respuesta es la que motiva esta nueva convocatoria, ahora con 30 plazas.

“En tres palabras definiría mi experiencia en aprendizaje, ambición y muchísima creatividad. La verdad que es una experiencia inolvidable y es algo que no se pueden perder, entonces les invito a todos a participar porque vale totalmente la pena y lo mucho que te llevás después es increíble”, expresó Antonella D’Alessandro, participante de la primera edición.

El Founders Bootcamp reunirá a jóvenes de 15 a 23 años junto a referentes del ecosistema emprendedor paraguayo.
El Founders Bootcamp reunirá a jóvenes de 15 a 23 años junto a referentes del ecosistema emprendedor paraguayo.

¿Qué se lleva un joven de estos cinco días?

A diferencia de la educación tradicional, donde alguien explica y el alumno escucha, en el Founders Bootcamp el joven aprende haciendo. Y sale con cosas que puede reutilizar mucho después de octubre:

Autonomía: aprende a avanzar sin que nadie le diga cuál es la respuesta correcta.

Iniciativa: pasa de esperar instrucciones a proponer y mover una idea por sí mismo.

Exposición temprana: a los 15, 18 o 20 años ya se enfrenta a retos reales que muchos viven años más tarde.

Confianza: comprueba, con hechos, que es capaz de pasar de pensar a hacer.

Aprendizaje práctico: no memoriza emprendimiento; lo vive de principio a fin.

Comunicación: entrevista a personas que no conoce y presenta sus conclusiones ante un jurado.

Toma de decisiones: elige con información incompleta y bajo presión de tiempo, en equipo.

Orientación: empieza a descubrir qué le atrae y de qué es capaz mientras todavía define su futuro.

Futuro: se lleva una forma de empezar que le sirve para cualquier idea o proyecto que venga después.

Y, como cierre, un acceso real que pocos tienen a esa edad: presentar su proyecto ante fundadores como Giselle Ramírez, Mauricio Alfaro, Ito Canillas y Riki Arias, que dan retroalimentación directa.

“En cinco días, los jóvenes desarrollan cosas que normalmente toman años: aprenden a detectar un problema que valga la pena, a validarlo hablando con la gente, a crear algo y a defenderlo frente a emprendedores e inversores. No salen con la empresa de su vida montada, salen con algo más valioso: sabiendo cómo empezar y habiendo comprobado de qué son capaces”, explica González.

¿A quién está dirigido?

El bootcamp está pensado para tres perfiles de jóvenes: quienes sienten atracción por el emprendimiento y buscan una experiencia práctica más allá de lo académico; quienes están terminando el colegio o empezando la universidad y quieren descubrir su vocación a través de la acción; y estudiantes universitarios de cualquier carrera que quieran sumar iniciativa, criterio de negocio y capacidad de comunicación a su formación.

“No necesitan tener una idea de negocio ni experiencia previa. Lo que buscamos son jóvenes con curiosidad e iniciativa, con ganas de retarse y de descubrir de qué son capaces cuando dejan de pensar y empiezan a actuar”, señala González.

Una trayectoria que respalda el proyecto

González estudió LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación) en España, una carrera universitaria pionera basada en el aprendizaje a través de proyectos reales.

Posteriormente trabajó en Farma Leaders Talento, una escuela de negocios orientada a la industria farmacéutica, donde lideró un evento con 350 asistentes y las principales empresas del sector en España.

“Todo lo que aprendí en España me demostró que la mejor educación es la que te pone a crear cosas reales desde el primer día. Paraguay tiene jóvenes con enorme potencial y familias que apuestan fuerte por la educación. Este bootcamp es una forma de acercarles un modelo que ya está dando resultados en Europa”, afirma.

Más info al +595984337770.