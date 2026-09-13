Tetra Pak celebra 30 años en Paraguay junto a la industria alimentaria y proyecta los desafíos de las próximas décadas

Tetra Pak celebró sus 30 años de presencia en Paraguay con un encuentro realizado en Puerto Liebig, que reunió a representantes de la industria, cooperativas, organizaciones del sector y autoridades. La instancia permitió intercambiar visiones sobre las oportunidades y desafíos que marcarán la próxima etapa de crecimiento del sector.

Uno de los primeros hitos de esta historia se remonta a 1984, cuando la Cooperativa Chortitzer incorporó la primera línea productiva de Tetra Pak en Paraguay y lanzó la leche Trébol Larga Vida. La llegada de esta tecnología abrió nuevas posibilidades para la producción y conservación de alimentos, ampliando el acceso a productos lácteos seguros y facilitando su distribución en distintas regiones del país.

La apertura de la oficina comercial de Tetra Pak en Asunción en 1996 permitió fortalecer el trabajo conjunto con clientes, cooperativas y productores locales, acercando capacidades técnicas, conocimiento y soluciones adaptadas a las necesidades del mercado paraguayo. En los años siguientes, nuevas tecnologías de procesamiento y envasado impulsaron el desarrollo de categorías como leches saborizadas, jugos, néctares, vino y productos derivados del tomate, acompañando la diversificación de la oferta alimentaria y la evolución de las preferencias de los consumidores.

La colaboración entre la industria, las instituciones y el sector público también fue clave para ampliar el alcance de los programas de alimentación escolar. En alianza con la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos (Capainlac) y organismos públicos, se consolidó el uso de leche UHT en los Programas de Alimentación Escolar, facilitando la distribución a diferentes regiones del país. Esta experiencia contribuyó a fortalecer iniciativas orientadas a mejorar el acceso a alimentos seguros y nutritivos para miles de estudiantes en las escuelas, donde la leche continúa desempeñando un papel relevante por su aporte de proteínas, calcio y otros nutrientes esenciales para el desarrollo infantil.

La evolución de la industria alimentaria también estuvo acompañada por una agenda cada vez más amplia. Junto con desafíos históricos relacionados con la seguridad alimentaria, la nutrición y el acceso a alimentos seguros, comenzaron a ganar protagonismo temas como la sostenibilidad, la economía circular, la gestión de residuos y la construcción de sistemas alimentarios más resilientes.

La relevancia que han adquirido la sostenibilidad y la economía circular a nivel global y local también se vio reflejada en avances concretos para el país. En 2023, la inauguración de FyF marcó un hito al convertirse en la primera planta especializada en el reciclaje de envases de cartón para alimentos y bebidas de Paraguay, fortaleciendo las capacidades nacionales para la recuperación y valorización de materiales.

Ricardo Barton, director ejecutivo de Tetra Pak Paraguay, destacó el significado de estas tres décadas de presencia en el mercado local.

“Este aniversario nos ha permitido mirar hacia atrás y reconocer todo lo que la industria alimentaria paraguaya ha logrado en las últimas décadas. Nos enorgullece haber acompañado ese proceso junto a cooperativas, productores, industrias y organizaciones que apostaron por la innovación como motor de desarrollo”, señaló.

Mirando hacia el futuro

Durante el encuentro, los asistentes reflexionaron sobre los desafíos que enfrenta la industria alimentaria en una etapa marcada por la digitalización, la automatización y la necesidad de construir sistemas alimentarios más sostenibles.

“Durante estos 30 años hemos acompañado la evolución de la industria alimentaria paraguaya y estamos convencidos de que los próximos años traerán nuevas oportunidades de crecimiento. Nuestro compromiso es seguir apoyando a nuestros clientes con innovación, tecnología y conocimiento para que puedan responder a las demandas de los consumidores y continuar fortaleciendo el desarrollo de la cadena alimentaria en Paraguay”, sostuvo Alejandro Chan, director general de Tetra Pak Cono Sur.

Con la mirada puesta en los próximos años, Tetra Pak proyecta continuar incorporando tecnología e innovación a sus operaciones. Entre sus principales líneas de desarrollo se encuentran la integración de inteligencia artificial, la automatización industrial y el desarrollo de envases con un mayor perfil de sostenibilidad.