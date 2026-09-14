Laboratorio Eticos presentó RealorfoPy, el primer estudio observacional de la molécula Orforglipron en Paraguay

Una investigación que estará a cargo de 60 profesionales, quienes participarán en la evaluación de esta alternativa terapéutica en condiciones de vida real y en población local.

Orfoglip es el primer GLP-1 en comprimidos aprobado por la DINAVISA en Paraguay, marcando un nuevo paso en la incorporación de alternativas terapéuticas para el abordaje de la obesidad y las enfermedades cardiometabólicas.

Durante el encuentro, médicos y profesionales de distintas especialidades conocieron los alcances del estudio y compartieron experiencias y casos de pacientes vinculados al uso de esta nueva opción oral.

La presentación se realizó como parte de una jornada de actualización e intercambio científico, en la que también se abordaron los avances de REALTIRZEPY, otra investigación impulsada por Laboratorio Eticos que busca generar datos de la población paraguaya sobre el uso de tirzepatida en condiciones de vida real.

De esta manera, ambos estudios forman parte de una apuesta por ampliar la evidencia local en torno a nuevas alternativas para el manejo de la obesidad y las enfermedades cardiometabólicas.

Como parte de los avances compartidos, el estudio registró 4.140 postulaciones, de las cuales 2.659 fueron preseleccionadas luego del proceso de control de calidad.

La cohorte de obesidad ya cuenta con 80 participantes incluidos con consentimiento informado firmado, mientras que fueron identificados 16 postulantes elegibles para la cohorte de diabetes tipo 2.

Laboratorio Eticos impulsa investigaciones orientadas a generar evidencia científica desde Paraguay, acompañando la innovación terapéutica y la actualización de la comunidad médica, con el objetivo de contribuir a un mejor conocimiento de las alternativas disponibles para el abordaje de estas patologías.

Sobre Laboratorio Eticos

Laboratorio Eticos es una empresa paraguaya con trayectoria en el desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos orientados a distintas especialidades médicas.

A través de la innovación, la investigación y la incorporación de nuevas tecnologías terapéuticas, la compañía impulsa iniciativas vinculadas a la actualización científica, la generación de evidencia local y el acompañamiento integral de pacientes y profesionales de la salud en Paraguay.