Premian a compañías y marcas de la construcción

La gala premió a 15 figuras e instituciones excepcionales con la Distinción a la Trayectoria Profesional 2026, según informaron desde Paraguay Eventos y Emprendimientos, la firma organizadora de la actividad.

De la misma manera, en el Top de Marcas de la Construcción 42 compañías fueron galardonadas en diferentes rubros. Entre ellos se destacan las categorías empresa del año con Tecnoedil, empresa familiar del año con Amanecer; marca del año con Kingspan MV, y exportadora del año con Marcos Román-Glasstex.

Por otro lado, el evento también tuvo un objetivo solidario, pues todo lo recaudado será destinado a Aldeas Infantiles SOS.

Así, la Gran Gala y Top de Marcas de la Construcción puso en valor un año más a las empresas, marcas, líderes y profesionales del rubro.