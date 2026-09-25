CIP cumple 87 años con foco en competitividad y comercio exterior

Con 87 años de trayectoria, el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) mantiene su participación en los principales debates vinculados al comercio exterior y la competitividad del país. La institución, que reúne a más de 450 empresas de distintos sectores, plantea una agenda que combina la defensa de la formalidad con propuestas orientadas a reducir costos, mejorar la previsibilidad regulatoria y facilitar las operaciones de comercio exterior.

Uno de los ejes señalados por el gremio es el impacto de la logística sobre la actividad empresarial. Desde el CIP estiman que los costos logísticos de Paraguay se acercan al 11%, por encima del promedio regional, situación vinculada principalmente a su condición mediterránea y a las dificultades asociadas al transporte fluvial y terrestre. En este escenario, la institución plantea avanzar en alternativas que permitan mejorar la conectividad y desarrollar soluciones de largo plazo.

La lucha contra el contrabando también ocupa un lugar central en la agenda. El gremio impulsa una propuesta legislativa que busca fortalecer los controles y, especialmente, las etapas posteriores a las incautaciones, con mecanismos que permitan avanzar hacia sanciones efectivas.

A esto se suman los planteamientos sobre licencias previas, controles sanitarios, digitalización y facilitación del comercio. El CIP también acompaña la implementación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y promueve una mayor articulación entre sector público y privado para aprovechar nuevas oportunidades comerciales.