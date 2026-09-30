Iris cumple 90 años: proyección de la industria a nivel mundial

IRIS, empresa paraguaya de productos de limpieza, cuidado del hogar e insecticidas domésticos, celebró sus 90 años de trayectoria con un evento en su planta industrial de Itauguá.

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Participaron autoridades nacionales y municipales, representantes de gremios, accionistas, clientes, proveedores y colaboradores.El lema del aniversario resume el espíritu de la jornada: “90 años de compromiso con la vida... y vamos por más”.

Calidad sostenida para el mundo

El presidente del Directorio, José Miguel Sánchez, de Chile, destacó que IRIS no llegó a los 90 años por casualidad, sino por una cultura de trabajo basada en la exigencia. “Acá la calidad no es un eslogan ni una casilla que se marca para cumplir una norma. Es una forma de trabajar, incluso cuando nadie está mirando”, afirmó.

Sánchez subrayó que esa exigencia permitió a la compañía llegar a 18 países con productos elaborados en Paraguay. Señaló que exportar desde un país sin salida al mar implica largas distancias, mayores costos logísticos, un mercado interno pequeño y normas distintas en cada destino.

“Con todo eso en contra, IRIS llegó, se quedó y sigue creciendo. El presidente resaltó el valor de las personas: IRIS emplea hoy a unas 360 personas de forma directa y a más de 240 de forma indirecta. Sus productos llegan cada año a 19.000 puntos de venta y la empresa trabaja con más de 200 proveedores locales y del exterior.

“Estamos en cada hogar, todos los días, aunque casi nunca se nos vea, se nos siente... en el aroma, la limpieza y la calidad de vida que aportamos. No hacemos ruido, pero hacemos falta”, expresó Sánchez. Cerró con una definición sobre el futuro: “Estos noventa años no son una meta alcanzada. Son un punto de partida con respaldo”.

Tres generaciones y una empresa que se renueva

La vicepresidenta María José Cosp, quien dio la bienvenida a todas las autoridades de gobierno, municipales y de gremios, mencionó que es “un día de gratitud” a todos los que de alguna forma fueron parte de estos 90 años.

Junto a Gabriel Cosp representa a la tercera generación de la familia fundadora al frente de la empresa. “Ser parte de esa continuidad es para nosotros una enorme responsabilidad y también un enorme privilegio”, señaló.

Cosp explicó que IRIS evolucionó de una empresa exclusivamente familiar a una compañía con visión internacional y alianzas estratégicas sólidas, sin resignar los valores que la vieron nacer. En ese camino destacó la sociedad con el Grupo Asunción SA, de Chile, socio de la compañía desde 2008. Junto al presidente, la vicepresidenta repasó los principales hitos de la historia.

IRIS fue fundada el 15 de setiembre de 1936 por los hermanos Benito, José y Francisco Cosp. De esos primeros años son los espirales matamosquitos Matiris, y en 1972 llegaron Pinoleche y Zitrón, fórmulas creadas por su padre, el químico industrial José Luis Cosp.

La vicepresidenta recordó también una serie de “números uno” que marcaron a la empresa. En 1993 fue la primera empresa paraguaya con código de barras y en 1994 la primera con certificación en Buenas Prácticas de Manufactura.

En 1995 concretó la primera exportación de insecticidas para el hogar a Uruguay, y en 2003 fue la primera industria de domisanitarios del país en obtener la certificación ISO 9001. Cosp rindió homenaje a la segunda generación, Carmen y Francisco Cosp, quienes lideraron la internacionalización y el crecimiento de la empresa.

Entre otros hitos resaltantes mencionó la mudanza de Sajonia a la planta de Itauguá en 2008, la primera exportación a Europa (Italia) en 2015 y la inauguración de nuevas naves de producción y almacenamiento. Adelantó además que 2026 trae una agenda cargada de lanzamientos de nuevos productos, muchos pensados para exportación.

Como cierre del recorrido, Cosp presentó a Diego Morales como nuevo gerente general de IRIS. Morales es ingeniero civil, de nacionalidad chilena y con su familia radicada en Paraguay, y cuenta con trayectoria en consumo masivo en áreas financieras y comerciales en varios países de la región.

Celebración con socios, clientes y colaboradores

El programa incluyó un conversatorio moderado por Diego Morales, gerente general de IRIS con Cindy López, gerente de Sistemas de Gestión y Sostenibilidad; Luis Chiola, distribuidor con 18 años de relación con IRIS; y Andre Fugazzotto, un proveedor de Brasil con más de 20 años de vínculo. También se entregó a la empresa un reconocimiento “Marca País” por parte de REDIEX. El acto culminó con un brindis con colaboradores, gerentes y Directorio en el escenario.