MG Importadora inaugura nuevo centro de operaciones en Ciudad del Este y fortalece su operación en el Este del país

MG Importadora inauguró oficialmente un nuevo centro de operaciones en Ciudad del Este, como parte de su estrategia de fortalecimiento operativo y expansión de su capacidad logística en una de las principales zonas comerciales del país.

La apertura de este nuevo centro de operaciones permitirá a la compañía mejorar la gestión y disponibilidad de sus productos, optimizar los procesos de distribución y brindar una respuesta más ágil a las necesidades de sus clientes y socios comerciales en el Este del Paraguay.

La incorporación de esta infraestructura acompaña el crecimiento de la operación de MG Importadora y forma parte de un proceso orientado a consolidar una estructura logística preparada para acompañar el desarrollo de las diferentes categorías y marcas que forman parte de su portafolio.

“Este nuevo centro de operaciones, representa una inversión en nuestra capacidad de operación y en nuestra cercanía con el mercado. Ciudad del Este tiene un papel importante dentro de la dinámica comercial del país y contar con una infraestructura que nos permita atender mejor esta zona es un paso importante para seguir creciendo de manera ordenada y sostenible”, señaló Diego Venica, presidente de MG Importadora.

La inauguración reunió a representantes de la empresa, clientes y socios comerciales, quienes acompañaron este nuevo capítulo en el desarrollo de MG Importadora.

Con esta apertura, la compañía continúa avanzando en el fortalecimiento de su estructura y en la construcción de una operación cada vez más eficiente, con capacidad para acompañar el crecimiento de sus marcas y responder a las oportunidades que presenta el mercado paraguayo.

Sobre MG Importadora

MG Importadora desarrolla en Paraguay la representación, comercialización y distribución de marcas nacionales e internacionales, trabajando en diferentes categorías y canales de consumo. Su operación combina desarrollo de marcas, distribución y estrategias comerciales orientadas a generar valor para sus socios comerciales y consumidores.