Mostaza presenta la primera hamburguesa inspirada en Halloween

Además de su imponente aspecto visual, la hamburguesa de Mostaza destaca por la calidad de sus ingredientes. Está elaborada con un blend de carne 100% premium con cortes seleccionados, garantizando una textura jugosa y un sabor fuera de serie. Para completar esta receta única, se suman ingredientes seleccionados que potencian cada bocado: salsa ahumada, bacon, mucho queso ahumado y una base de lechuga, tomate y cebolla que aportan un equilibrio perfecto de frescura, textura y humedad.

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Mostaza continúa potenciando su estrategia de innovación constante

La gran innovación de este lanzamiento es el pan negro, que destaca no solo por su color, sino que por su esponjosidad, textura y consistencia. Toma uno de los símbolos más reconocibles de Halloween y lo lleva a un momento divertido: juntarse con amigos, salir a comer y probar algo nuevo. Su apariencia se sale de lo habitual y convierte a la Black Halloween en una propuesta para disfrutar, fotografiar y compartir.

La Black Halloween estará disponible por tiempo limitado en los locales de Mostaza, también se podrá adquirir a través de la App de Mostaza y mediante las plataformas de delivery.

Porque si hay una época del año para animarse a algo distinto, es esta.

Más sobre Mostaza

Mostaza es una marca de comida rápida con fuerte presencia en Paraguay, que ofrece una propuesta diseñada para disfrutar momentos de consumo a lo largo de todo el día. A través de su App de Mostaza y el programa MostaClub, la marca busca generar beneficios y experiencias que buscan la satisfacción de todos sus clientes, fortaleciendo el vínculo de la empresa con la comunidad local.