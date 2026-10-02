¿Por qué la elección del combustible importa desde los primeros kilómetros?

Un buen combustible empieza a generar beneficios desde el primer tanque e influye directamente en el rendimiento, la protección del motor y la eficiencia de la combustión.

Si las principales marcas automotrices del mundo lo recomiendan, es porque saben que la calidad del combustible es clave desde el primer kilómetro.

Bajo esta premisa, Puma Energy presenta “Calidad que recomiendan los grandes”, una campaña que cuenta con el respaldo de Peugeot, Citroën, Suzuki, Jetour, Renault, Honda, GWM, Mitsubishi y John Deere, y con la participación de dos grandes referentes del deporte paraguayo, Roque Santa Cruz y Nelson Haedo Valdez, cuyos nombres son sinónimo de trayectoria y alto desempeño.

Con esta campaña buscamos transmitir confianza, credibilidad y la certeza de que la calidad reconocida por grandes compañías automotrices es nuestro mejor respaldo, señaló Carolina Silva Gerente de Marketing de Puma Energy.

La campaña parte de un insight real: cuando queremos tomar una buena decisión, buscamos la recomendación de alguien que sabe. Y cuando se trata de combustible, no hay recomendación más relevante que la de las marcas líderes del mundo automotriz:

“Nuestros aditivos exclusivos ayudan a mantener el motor limpio y alcanzar un mejor desempeño desde el primer kilómetro. Ese compromiso con la calidad es lo que nos permite contar con la confianza y recomendación de grandes marcas automotrices”, destacó Andrés Cepede, Director Comercial de Puma Energy Paraguay.

Puma Energy. Calidad que recomiendan los grandes.