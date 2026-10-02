Villamorra Shopping presentó “Siempre Primavera”, un encuentro de inspiración y experiencias de vida

El encuentro de acceso gratuito a todo público, fue creado como un espacio para conectar con el público desde diferentes miradas y vivencias, promoviendo momentos de inspiración, aprendizaje y reflexión.

Romina Achar y Thalía Núñez fueron parte de esta propuesta que tuvo al público como protagonista. Luego llegó uno de los momentos más divertidos de la jornada: con Yenny Ortega - la Indiecita, con su particular humor y espontaneidad, logró hacer reír a todos los presentes.

También participaron Lorena Valiente y Luz López, sumándose a una jornada de experiencias y mensajes. Rodrigo Leguizamón cautivó con su elocuencia, su voz y un mensaje dedicado especialmente a homenajear a las mujeres.

Verónica Argüello, viceministra de la Niñez y la Adolescencia, compartió un mensaje vinculado a su labor y a la importancia de acompañar y proteger a la niñez.

Uno de los momentos más emotivos estuvo a cargo de Grisel Viveros, quien logró emocionar al público hasta hacer correr más de una lágrima.

Carolina Arévalo presentó el proceso de la semilla, desde sus raíces hasta la floración, como metáfora del crecimiento personal.

Por su parte, Norita Rodríguez se acercó al público para escuchar sus historias y generar un intercambio directo, haciendo que los asistentes fueran parte activa de la conferencia.

La respuesta fue inmediata: al finalizar, el público ya pidió otra conferencia.

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