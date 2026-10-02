Empresariales
02 de octubre de 2026 a la - 08:52

Villamorra Shopping presentó “Siempre Primavera”, un encuentro de inspiración y experiencias de vida

Una nutrida concurrencia copó la sala 7 del Cine del Shopping Villamorra para el ecuentro "Siempre primavera".
Una nutrida concurrencia copó la sala 7 del Cine del Shopping Villamorra para el ecuentro "Siempre primavera".Gentileza

El miércoles 30 de septiembre, se realizó la conferencia “Siempre Primavera”, en el cine Villamorra, una propuesta que reunió a distintos referentes destacados que compartieron historias, reflexiones y experiencias vinculadas con la motivación, la superación, el humor, el éxito y la resiliencia.

Por ABC Color
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El encuentro de acceso gratuito a todo público, fue creado como un espacio para conectar con el público desde diferentes miradas y vivencias, promoviendo momentos de inspiración, aprendizaje y reflexión.

Romina Achar y Thalía Núñez fueron parte de esta propuesta que tuvo al público como protagonista. Luego llegó uno de los momentos más divertidos de la jornada: con Yenny Ortega - la Indiecita, con su particular humor y espontaneidad, logró hacer reír a todos los presentes.

Thalía Núñez.
Thalía Núñez.

También participaron Lorena Valiente y Luz López, sumándose a una jornada de experiencias y mensajes. Rodrigo Leguizamón cautivó con su elocuencia, su voz y un mensaje dedicado especialmente a homenajear a las mujeres.

Yenny Ortega - la Indiecita
Yenny Ortega - la Indiecita

Verónica Argüello, viceministra de la Niñez y la Adolescencia, compartió un mensaje vinculado a su labor y a la importancia de acompañar y proteger a la niñez.

Verónica Argüello, viceministra de la Niñez.
Verónica Argüello, viceministra de la Niñez.

Uno de los momentos más emotivos estuvo a cargo de Grisel Viveros, quien logró emocionar al público hasta hacer correr más de una lágrima.

Carolina Arévalo..
Carolina Arévalo.

Carolina Arévalo presentó el proceso de la semilla, desde sus raíces hasta la floración, como metáfora del crecimiento personal.

Norita Rodríguez.
Norita Rodríguez.

Por su parte, Norita Rodríguez se acercó al público para escuchar sus historias y generar un intercambio directo, haciendo que los asistentes fueran parte activa de la conferencia.

Rodrigo Leguizamón.
Rodrigo Leguizamón.

La respuesta fue inmediata: al finalizar, el público ya pidió otra conferencia.

Para conocer de los próximos eventos de Villamorra Shopping, seguí la cuenta oficial en Instagram: @villamorrashopping