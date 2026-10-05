APC celebra 13 años de aporte al desarrollo vial del Paraguay

La Asociación Paraguaya de Carreteras (APC) celebra hoy su 13° aniversario, en coincidencia con la conmemoración del Día del Camino. La entidad reafirma en esta fecha su compromiso con el desarrollo técnico y la promoción de una infraestructura vial de calidad, sostenible e innovadora para el Paraguay.

El Ing. Hugo Florentín, presidente de la APC, señaló que el aniversario representa una oportunidad para valorar el camino recorrido y, al mismo tiempo, renovar los objetivos de la institución. Destacó que las carreteras cumplen un papel que va más allá de la conexión física entre distintos puntos del territorio, ya que también contribuyen al desarrollo económico, la integración de las comunidades y la conexión entre las familias.

Entre los principales aportes de la asociación, Florentín resaltó la capacitación permanente de los profesionales paraguayos y la transferencia de conocimientos vinculados con el diseño, construcción y conservación de carreteras. También puso énfasis en la seguridad vial como parte de la planificación de la infraestructura. En ese sentido, sostuvo que el desafío es avanzar de la construcción de rutas hacia la creación de corredores seguros, con una adecuada señalización, geometría vial y medidas de protección para todos los usuarios.

La APC también promueve la incorporación de nuevas tecnologías y materiales que permitan mejorar el desempeño y la durabilidad de las rutas, entre ellos los asfaltos modificados, además de criterios de diseño que contemplen los efectos del cambio climático.

En estos 13 años, la entidad también destaca la evolución de la infraestructura vial paraguaya y la consolidación de corredores estratégicos para la producción y el comercio internacional, como el Corredor Vial Bioceánico.

De cara al futuro, Florentín señala que la visión de la asociación es contribuir a un sistema vial moderno, seguro y sostenible, mediante la innovación, la formación continua y la planificación a largo plazo.