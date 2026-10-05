T&C, 44 años construyendo rutas que conectan al país

Para el Ing. Ricardo Kowalew, gerente general de Ingeniería de Topografía y Caminos SA (T&C), la infraestructura vial representa mucho más que la construcción de una ruta. “Es una herramienta de integración y desarrollo”, sostiene, al destacar que cada camino mejora la transitabilidad, acerca comunidades a servicios, reduce costos logísticos y genera nuevas oportunidades.

Fundada en febrero de 1982, T&C lleva más de 44 años vinculada al desarrollo de infraestructura en Paraguay. Kowalew destaca como uno de los pilares de la empresa la capacidad de ejecutar proyectos con recursos técnicos y operativos propios, además de incorporar innovación en sus modelos de trabajo.

Entre las fortalezas de la firma menciona la certificación ISO 9001:2015, obtenida en 2022 y otorgada por SGS, para sus obras viales, civiles, hidráulicas, de saneamiento y electromecánicas. A esto se suma una capacidad operativa que incluye más de 450 equipos propios, cuatro canteras, tres dragas y plantas industriales de asfalto, hormigón, trituración, estabilización de suelos y prefabricados. Esta infraestructura permite a la compañía desarrollar proyectos que abarcan desde rutas y puentes hasta puertos, dragados y obras electromecánicas. En cuanto a resultados, Kowalew destaca que T&C acumula más de 450 km de rutas asfaltadas, más de 2.000 m de puentes de hormigón armado, más de 8 millones de metros cúbicos de movimiento de suelo y más de 15 millones de m3 en dragado de canales y rellenos hidráulicos.

Entre sus obras emblemáticas cita las Costaneras Norte y Sur de Asunción. Esta última representó una inversión de US$ 129 millones bajo la modalidad llave en mano. Actualmente, la empresa ejecuta, entre otros proyectos, obras viales en la avenida Avelino Martínez, el Dragado del Río Paraguay V y la PTAR de Lambaré.