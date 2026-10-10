Banco GNB premia a clientes por compras con tarjetas de débito

De esta manera, los mismos generarán cupones para participar de sorteos diarios, semanales y mensuales consistentes en reintegros, gifcards, televisores Samsung 50 pulgadas y como premio final, un iPhone 18 Pro Max.

La campaña estará vigente desde el 07/10/2026 hasta el 31/12/2026 y será válida en todo el territorio de la República del Paraguay.

Esta iniciativa nace del compromiso de Banco GNB de seguir acercando la Banca Digital y sus canales a todos los clientes.

Junto a las acciones permanentes que la institución lleva adelante para que la experiencia sea más ágil, segura y cómoda, “Tus pagos te premian” tiene como objetivo reconocer y retribuir a los clientes que realizan sus operaciones mediante las soluciones que les ofrece la entidad, promoviendo la inclusión y simplicidad en sus transacciones financieras diarias.

Para conocer más detalles sobre la promoción, los interesados pueden ingresar a la página web www.bancognb.com.py.