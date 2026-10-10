Empresariales
10 de octubre de 2026 a la - 01:00

Banco GNB premia a clientes por compras con tarjetas de débito

La campaña “Tus pagos te premian” continúa hasta diciembre de 2026.
La campaña “Tus pagos te premian” continúa hasta diciembre de 2026.Gentileza

Banco GNB anunció el lanzamiento de su promoción “Tus pagos te premian”, con la que busca premiar a los clientes que realicen sus compras desde G. 50.000 con su tarjeta de débito Banco GNB Mastercard a través de las billeteras digitales Apple Pay, Google Pay o Garmin Pay, en comercios físicos u online.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De esta manera, los mismos generarán cupones para participar de sorteos diarios, semanales y mensuales consistentes en reintegros, gifcards, televisores Samsung 50 pulgadas y como premio final, un iPhone 18 Pro Max.

La campaña estará vigente desde el 07/10/2026 hasta el 31/12/2026 y será válida en todo el territorio de la República del Paraguay.

Esta iniciativa nace del compromiso de Banco GNB de seguir acercando la Banca Digital y sus canales a todos los clientes.

Junto a las acciones permanentes que la institución lleva adelante para que la experiencia sea más ágil, segura y cómoda, “Tus pagos te premian” tiene como objetivo reconocer y retribuir a los clientes que realizan sus operaciones mediante las soluciones que les ofrece la entidad, promoviendo la inclusión y simplicidad en sus transacciones financieras diarias.

Para conocer más detalles sobre la promoción, los interesados pueden ingresar a la página web www.bancognb.com.py.