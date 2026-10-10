Empresariales
10 de octubre de 2026 a la - 01:00

Pilsen celebra los 114 años de Cerro Porteño

Pilsen celebra el sentimiento de los hinchas de Cerro Porteño.
Pilsen celebra el sentimiento de los hinchas de Cerro Porteño.Gentileza

Hay cosas que no se enseñan con palabras, sino con el ejemplo. Sentimientos que pasan de una generación a otra y que se llevan toda la vida. En el fútbol paraguayo, ser de Cerro Porteño es uno de ellos.

Por ABC Color
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En el marco de los 114 años del Club Cerro Porteño, Pilsen presenta una campaña que pone en el centro una de las características más especiales del pueblo azulgrana: un sentimiento que se hereda, que acompaña toda la vida y que se transmite de generación en generación.

A través de una historia cargada de emoción, la campaña retrata el vínculo entre un padre y su hijo, unidos por una pasión que va mucho más allá de los resultados y de los 90 minutos de un partido. Porque ser de Cerro no se trata solamente de alentar desde la cancha, sino de compartir momentos, construir recuerdos y mantener viva una tradición familiar. Pilsen celebra así a todos los hinchas que crecieron con los colores azulgranas y que hoy continúan transmitiendo ese mismo amor a quienes vienen detrás. Un homenaje a las familias cerristas y a una pasión que se mantiene intacta con el paso del tiempo.