TCL amplía su portafolio en Paraguay con nuevos celulares y tablets

TCL presentó en Paraguay su nueva línea de celulares y tablets, con una oferta que combina innovación, diseño y funcionalidades orientadas al trabajo, el estudio y el entretenimiento. Durante el lanzamiento, realizado el 8 de octubre, la marca dio a conocer ocho dispositivos que buscan responder a distintas necesidades y estilos de vida.

Crysty Brítez, brand manager de TCL en el Grupo NGO, destacó la apuesta de la compañía por fortalecer su presencia en el mercado local, donde ya cuenta con posicionamiento en el segmento de televisores. La nueva generación de dispositivos móviles amplía esa propuesta con alternativas de diferentes tamaños, capacidades y prestaciones.

Tecnología para distintas necesidades

La línea de smartphones está integrada por los modelos TCL K70, TCL K70 Power y TCL NXTPAPER 70 Pro. Este último incorpora la tecnología NXTPAPER, desarrollada por TCL, que busca ofrecer una experiencia visual más confortable mediante funciones orientadas al cuidado ocular. Cuenta además con pantalla de 6,9 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz y cámara principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen.

Por su parte, el K70 apunta a quienes buscan un equilibrio entre rendimiento y entretenimiento, mientras que el K70 Power se distingue por su batería de gran capacidad, pensada para acompañar jornadas de uso intensivo. Según lo señalado durante la presentación, los teléfonos ofrecen capacidades de almacenamiento que van desde 128 GB hasta 512 GB, según el modelo.

Tablets para trabajar, estudiar y crear

El portafolio también incorpora cinco tablets: TCL A1, A1 Plus, A1 NXTPAPER, NXTPAPER 14 y A1 Kids. La propuesta abarca desde equipos orientados al público infantil hasta pantallas de mayor tamaño, con opciones que llegan a las 14,3 pulgadas.

Entre los modelos destacados, la TCL A1 Plus cuenta con pantalla de 12,2 pulgadas, resolución 2.4K, tasa de refresco de 120 Hz, tecnología NXTVISION y procesador Snapdragon 4 Gen 2. Además, integra Android 16 y Google Gemini. Las tablets incluyen lápiz y funda tipo flip case, mientras que la A1 Plus suma un teclado, ampliando sus posibilidades de uso.

Inteligencia artificial integrada

Los nuevos dispositivos funcionan con Android 16 e incorporan Google Gemini, que permite acceder a herramientas de inteligencia artificial para facilitar distintas tareas cotidianas. Esta integración acompaña la estrategia de TCL de ofrecer equipos que combinen conectividad, productividad y entretenimiento.

Los celulares y las tablets ya están disponibles a través de distribuidores y puntos de venta de la marca en Paraguay. Con este lanzamiento, TCL busca ampliar su participación en el segmento móvil y acercar nuevas experiencias tecnológicas a consumidores con diferentes necesidades.