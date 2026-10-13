Banco Atlas y Techo construyeron viviendas en Presidente Franco

Banco Atlas y Techo Paraguay llevaron adelante una nueva jornada de construcción de viviendas de emergencia los días 10 y 11 de octubre, en la zona de 2 de Agosto en la ciudad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná, donde cinco familias fueron beneficiadas.

Con esta nueva acción, Banco Atlas alcanzó un total de 50 viviendas de emergencia construidas de forma directa junto a Techo Paraguay desde 2021, consolidando una alianza sostenida a lo largo de los últimos años. Del total, 10 viviendas fueron construidas durante 2026, reflejando la continuidad de este trabajo conjunto.

En esta ocasión, la construcción de las cinco viviendas fue liderada por los propios colaboradores de Banco Atlas, quienes asumieron el rol de jefes de cuadrilla y guiaron el trabajo junto a voluntarios de Techo Paraguay y a las familias beneficiadas en las distintas etapas del proceso.

A la jornada también se sumó Ovetril Bioenergía SA, cliente de Banco Atlas, con la construcción de dos viviendas de emergencia, ampliando el alcance de la acción y sumando a más familias beneficiarias en la comunidad.

La construcción de viviendas de emergencia formó parte de las acciones que Banco Atlas desarrolló junto a Techo Paraguay como parte de su compromiso con el desarrollo social y la generación de alianzas que contribuyan a mejorar las condiciones de habitabilidad de familias en situación de vulnerabilidad.

“Alcanzar 50 viviendas construidas junto a Techo Paraguay representa un hito importante para Banco Atlas y refleja el valor de sostener una alianza en el tiempo. Cada jornada nos permitió involucrarnos de manera directa con las comunidades y aportar, desde nuestro lugar, a mejorar las condiciones de habitabilidad de más familias”, señaló Hernando Lesme, gerente general de Banco Atlas.

Con esta jornada en Presidente Franco, Banco Atlas y Techo Paraguay contribuyeron a mejorar las condiciones de habitabilidad de cinco familias, reafirmando el compromiso de ambas organizaciones con el desarrollo social y el trabajo conjunto en las comunidades. La iniciativa también se enmarca en el aporte del banco a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al ODS 10, “Reducción de las desigualdades” y ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles”.