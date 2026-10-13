Paresa Conecta abre nuevas oportunidades para mipymes

La convocatoria está dirigida a empresas de Asunción, San Lorenzo, Lambaré, Villa Elisa, Ñemby, Limpio y Mariano Roque Alonso, interesadas en acercar sus propuestas, conocer las oportunidades de vinculación con la compañía y postularse para formar parte de su base de proveedores.

La jornada se desarrollará en el Centro de Eventos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y contará con cupos limitados.

Las empresas interesadas deberán completar previamente su inscripción.

Con Paresa Conecta, la marca busca generar un espacio de acercamiento que permita conocer nuevas empresas, identificar potenciales proveedores y ampliar las oportunidades de participación de las mipymes locales dentro de su cadena de valor.

Actualmente, el 88% de los proveedores de Coca-Cola Paresa son empresas paraguayas y el 60% de sus compras de insumos proviene de la industria nacional, reflejando el peso que tienen las empresas locales dentro de su cadena de suministro.

“Para nosotros, producir en Paraguay también significa generar oportunidades localmente”, expresó Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

“Con Paresa Conecta queremos acercarnos a las mipymes de nuestras comunidades, conocer sus capacidades y propuestas, y abrir un espacio para que nuevas empresas puedan vincularse con nuestra operación y tener la posibilidad de formar parte de nuestra base de proveedores”, agregó.