Review EASD 2026 reunió siete exposiciones

El encuentro tuvo lugar en Puerto Liebig, para profundizar sobre diabetes tipo 2, obesidad y salud metabólica. La propuesta permitió revisar los contenidos más relevantes del congreso y analizar sus implicancias desde distintas especialidades, con énfasis en los avances terapéuticos y los desafíos actuales en el abordaje de estas enfermedades.

Entre los temas abordados figuraron la evidencia cardiovascular de tirzepatida y el estudio SURPASS-CVOT; las nuevas alternativas terapéuticas para la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD); el agonista del receptor de GLP-1 orforglipron y el programa de estudios ACHIEVE; así como la retatrutida y el estudio TRIUMPH-2, en el contexto de la obesidad y la diabetes tipo 2.